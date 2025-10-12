Иван Гаврик и Мария Гостева стали победителями трейлового забега Anapa Vino Trail на дистанции 50 км

11-12 октября в Анапе прошли забеги на дистанциях 15, 35 и 50 км Anapa Vino Trail. Также состоялся интерактивный квест и карнавальный забег на 2 км.

Трасса пролегала вдоль Черного моря, а также через действующие винодельни «Скалистый Берег», «Шумринка» и «Гай Кодзор». На пунктах питания было представлено вино (в том числе безалкогольное), сыр, орехи.

Результаты победителей и призеров:

50 км, мужчины

Иван Гаврик – 4:56:33 Михаил Смирнов – 5:03:04 Кирилл Шарамыгин – 5:12:28

50 км, женщины

Мария Гостева – 5:23:33 Наталия Устюгова – 5:50:28 Алиса Матвеева – 6:06:52

35 км, мужчины

Павел Горик – 2:43:27 Дмитрий Хохлов – 2:53:17 Даниил Пряничников – 2:57:31

35 км, женщины

Валерия Андреева – 3:51:36 Татьяна Цыганова – 4:02:00 Юлия Потриденная – 4:05:12

15 км, мужчины

Антон Чучко – 1:18:38 Евгений Болдин – 1:18:46 Артур Козин – 1:19:09

15 км, женщины

Ульяна Шарикова – 1:37:11 Мария Горбачева – 1:48:46 Яна Метелькова – 01:56:40

Результаты победителей и призеров доступны в телеграм-канале организатора .