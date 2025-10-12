  • Спортс
  • Иван Гаврик и Мария Гостева стали победителями трейлового забега Anapa Vino Trail на дистанции 50 км
0

Иван Гаврик и Мария Гостева стали победителями трейлового забега Anapa Vino Trail на дистанции 50 км

11-12 октября в Анапе прошли забеги на дистанциях 15, 35 и 50 км Anapa Vino Trail. Также состоялся интерактивный квест и карнавальный забег на 2 км.

Трасса пролегала вдоль Черного моря, а также через действующие винодельни «Скалистый Берег», «Шумринка» и «Гай Кодзор». На пунктах питания было представлено вино (в том числе безалкогольное), сыр, орехи.

Результаты победителей и призеров:

50 км, мужчины

  1. Иван Гаврик – 4:56:33

  2. Михаил Смирнов – 5:03:04

  3. Кирилл Шарамыгин – 5:12:28

50 км, женщины

  1. Мария Гостева – 5:23:33

  2. Наталия Устюгова – 5:50:28

  3. Алиса Матвеева – 6:06:52

35 км, мужчины

  1. Павел Горик – 2:43:27

  2. Дмитрий Хохлов – 2:53:17

  3. Даниил Пряничников – 2:57:31

35 км, женщины

  1. Валерия Андреева – 3:51:36

  2. Татьяна Цыганова – 4:02:00

  3. Юлия Потриденная – 4:05:12

15 км, мужчины

  1. Антон Чучко – 1:18:38

  2. Евгений Болдин – 1:18:46

  3. Артур Козин – 1:19:09

15 км, женщины

  1. Ульяна Шарикова – 1:37:11

  2. Мария Горбачева – 1:48:46

  3. Яна Метелькова – 01:56:40

Результаты победителей и призеров доступны в телеграм-канале организатора.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: RosaRunFest
Трейлраннинг
Забег
Бег
Ультрамарафон
любительский спорт
