Иван Гаврик и Мария Гостева стали победителями трейлового забега Anapa Vino Trail на дистанции 50 км
11-12 октября в Анапе прошли забеги на дистанциях 15, 35 и 50 км Anapa Vino Trail. Также состоялся интерактивный квест и карнавальный забег на 2 км.
Трасса пролегала вдоль Черного моря, а также через действующие винодельни «Скалистый Берег», «Шумринка» и «Гай Кодзор». На пунктах питания было представлено вино (в том числе безалкогольное), сыр, орехи.
Результаты победителей и призеров:
50 км, мужчины
Иван Гаврик – 4:56:33
Михаил Смирнов – 5:03:04
Кирилл Шарамыгин – 5:12:28
50 км, женщины
Мария Гостева – 5:23:33
Наталия Устюгова – 5:50:28
Алиса Матвеева – 6:06:52
35 км, мужчины
Павел Горик – 2:43:27
Дмитрий Хохлов – 2:53:17
Даниил Пряничников – 2:57:31
35 км, женщины
Валерия Андреева – 3:51:36
Татьяна Цыганова – 4:02:00
Юлия Потриденная – 4:05:12
15 км, мужчины
Антон Чучко – 1:18:38
Евгений Болдин – 1:18:46
Артур Козин – 1:19:09
15 км, женщины
Ульяна Шарикова – 1:37:11
Мария Горбачева – 1:48:46
Яна Метелькова – 01:56:40
Результаты победителей и призеров доступны в телеграм-канале организатора.