  • Чемпионат России по полумарафону пройдет в Сочи. Забеги по гоночной трассе состоятся 3-5 апреля
Чемпионат России по полумарафону пройдет в Сочи. Забеги по гоночной трассе состоятся 3-5 апреля

3-5 апреля в Сочи по гоночной трассе «Сочи Автодром» пройдет забег «Сириус Автодром».

Организаторы сообщили, что в рамках стартов пройдет чемпионат России по полумарафону (в один круг). Забег считается самым плоским в стране, так как на дистанции практически отсутствует перепад высот.

Призовой фонд c 1 по 5 место у мужчин и женщин составит 1,2 млн рублей. 

Помимо дистанции 21,1 км, участники также будут соревноваться на дистанциях 42,2 км, 10 км, 5 км. 

Регистрация проходит на сайте организатора.

Забег «RAY Сириус Автодром» пройдет 5-6 апреля. Рассказываем все о старте на трассе «Формулы-1»

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: TopLigaRun
Забег
Бег
Марафон
любительский спорт
Полумарафон
Календарь стартов
