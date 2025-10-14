Чемпионат России по полумарафону пройдет в Сочи. Забеги по гоночной трассе состоятся 3-5 апреля
3-5 апреля в Сочи по гоночной трассе «Сочи Автодром» пройдет забег «Сириус Автодром».
Организаторы сообщили, что в рамках стартов пройдет чемпионат России по полумарафону (в один круг). Забег считается самым плоским в стране, так как на дистанции практически отсутствует перепад высот.
Призовой фонд c 1 по 5 место у мужчин и женщин составит 1,2 млн рублей.
Помимо дистанции 21,1 км, участники также будут соревноваться на дистанциях 42,2 км, 10 км, 5 км.
Регистрация проходит на сайте организатора.
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: TopLigaRun
