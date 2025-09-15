  • Спортс
  • Неделин, Реунков, Цибак, а также кенийские и эфиопские атлеты выступят на Московском марафоне. Среди женщин – Морозова, Александрова, Лега (Дмитриева)
Неделин, Реунков, Цибак, а также кенийские и эфиопские атлеты выступят на Московском марафоне. Среди женщин – Морозова, Александрова, Лега (Дмитриева)

21 сентября в Москве пройдет марафон. Организаторы в прямом эфире в сообществе ВКонтакте сообщили имена элитных спортсменов.

Среди мужчин за победу будут бороться:

  • Gebretsadik Abraha Adihana из Кении (личный рекорд 2:06:08);

  • Alfonce Kibiwott Kigen из Кении (2:07:39);

  • Дмитрий Неделин (2:09:38);

  • Joel Kipssang Kositany из Кении (2:09:50);

  • Алексей Реунков (2:09:54);

  • Youness Bennar из Марокко (2:11:34);

  • Gadisa Bekele Gutama из Эфиопии (2:12:14);

  • Илдар Миншин (2:12:48);

  • Puseletso Mofokeng из ЮАР (2:13:31);

  • Артем Цибак (2:17:54);

  • Иван Горланов (2:18:09).

Спортсменки, которые выйдут на старт марафона:

Трансляцию марафона можно будет смотреть по ссылке 21 сентября с 8:30.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Московский марафон
