Ринас Ахмадеев побил рекорд на дистанции 30 км в рамках марафона «Пушкин – Санкт-Петербург». Предыдущий результат держался 37 лет
7 сентября прошел 98-й марафон «Пушкин – Санкт-Петербург». Помимо основной дистанции 42,2 км, участники также соревновались на дистанциях 30, 10 и 5 км. В рамках забегов состоялся Кубок России по марафону.
С 1988 года на дистанции 30 км стоял рекорд Леонида Тихонова (МСМК и чемпион мира по горному бегу), атлет пробежал эту дистанцию 37 лет назад за 1:29:55. Ринас Ахмадеев уже пытался установить новый рекорд в 2024 году, но ему не хватило 1 минуты и 12 секунд.
За победу в этом году Ринас Ахмадеев получил 1 млн рублей. Атлет сказал в интервью о своих впечатлениях: «Сегодня у меня олимпийский рекорд и золотая медаль».
Результаты победителей и призеров:
30 км, мужчины
Ринас Ахмадеев – 1:29:14
Ярослав Бякин – 1:36:08
Михаил Кузьмин – 1:38:19
30 км, женщины
Софья Каменева – 1:46:05
Екатерина Смирнова – 1:51:53
Анастасия Слепнева – 1:52:18
Кубок России по марафону, мужчины
Михаил Максимов – 2:16:17
Вениамин Каныбеков – 2:20:39
Александр Кустов – 2:21:01
Кубок России по марафону, женщины
Юлия Рыжанкова – 2:43:11
Галина Камалетдинова – 2:45:29
Гульназ Тиханова – 2:50:27
10 км, мужчины
Николай Ляликов – 29:15
Александр Куверин 30:33
Константин Вершинин 30:40
10 км, женщины
Елизавета Погудо – 33:57
Елена Сергеева – 33:59
Нина Бышкина – 34:03
Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.