Ринас Ахмадеев побил рекорд на дистанции 30 км в рамках марафона «Пушкин – Санкт-Петербург». Предыдущий результат держался 37 лет

7 сентября прошел 98-й марафон «Пушкин – Санкт-Петербург». Помимо основной дистанции 42,2 км, участники также соревновались на дистанциях 30, 10 и 5 км. В рамках забегов состоялся Кубок России по марафону.

С 1988 года на дистанции 30 км стоял рекорд Леонида Тихонова (МСМК и чемпион мира по горному бегу), атлет пробежал эту дистанцию 37 лет назад за 1:29:55. Ринас Ахмадеев уже пытался установить новый рекорд в 2024 году, но ему не хватило 1 минуты и 12 секунд.

За победу в этом году Ринас Ахмадеев получил 1 млн рублей. Атлет сказал в интервью о своих впечатлениях: «Сегодня у меня олимпийский рекорд и золотая медаль».

Результаты победителей и призеров:

30 км, мужчины

30 км, женщины

Софья Каменева – 1:46:05 Екатерина Смирнова – 1:51:53 Анастасия Слепнева – 1:52:18

Кубок России по марафону, мужчины

Михаил Максимов – 2:16:17 Вениамин Каныбеков – 2:20:39 Александр Кустов – 2:21:01

Кубок России по марафону, женщины

Юлия Рыжанкова – 2:43:11 Галина Камалетдинова – 2:45:29 Гульназ Тиханова – 2:50:27

10 км, мужчины

Николай Ляликов – 29:15 Александр Куверин 30:33 Константин Вершинин 30:40

10 км, женщины

