0

Открылась регистрация на скайраннинг-гонку «Иремель: Новый вызов»

28-29 марта в селе Тюлюк (Челябинская область) пройдет скайраннинг-гонка (скоростное восхождение на гору) «Иремель: Новый вызов» от организаторов Malidak. 

В первый соревновательный день 28 марта участники будут соревноваться на следующих дистанциях: 27 км с набором высоты 1000 м (подъем на вершину Большого Иремеля) и 10 км с набором 250 м. Также состоятся детские забеги на дистанциях от 100 до 600 м.

29 марта пройдут забеги на дистанциях 27 км с набором 1000 м (подъем на хребет Зигальга), 5 км с набором 80 м в Ларкино ущелье и соревнования по скандинавской ходьбе на дистанции 5 км. 

Стоимость слота на дистанции 27 км составляет 4500 рублей, на дистанции 10 км – 3300 рублей, на дистанции 5 км – 2700 рублей. Также можно купить слот на двухдневную гонку (27+27 км), он стоит 8000 рублей. Регистрация на двухдневную гонку на дистанциях 10 и 5 км стоит 5000 рублей.

Подробную информацию можно посмотреть на сайте организатора. Регистрация проходит на сайте MyRace.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Iremelyarish
