Ахмадеев и Аплачкина примут участие в полумарафоне «Огни Дербента». Старт пройдет 15 ноября

15 ноября в Дербенте (Республика Дагестан) пройдет полумарафон от организаторов Wild Trail. 

Организаторы сообщили, что на полумарафонской дистанции будут соревноваться Ринас Ахмадеев (рекордсмен России на дистанции 30 км, победитель полумарафона «Огни Дербента-2024») и Светлана Аплачкина (рекордсменка России на дистанции 10 км).

Стартово-финишный городок будут располагаться на территории крепости Нарын-Кала, которая входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Маршруты дистанций проходят по улицам Дербента. 

Регистрация еще доступна на сайте организатора.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Wild Trail
