Ахмадеев и Аплачкина примут участие в полумарафоне «Огни Дербента». Старт пройдет 15 ноября
15 ноября в Дербенте (Республика Дагестан) пройдет полумарафон от организаторов Wild Trail.
Организаторы сообщили, что на полумарафонской дистанции будут соревноваться Ринас Ахмадеев (рекордсмен России на дистанции 30 км, победитель полумарафона «Огни Дербента-2024») и Светлана Аплачкина (рекордсменка России на дистанции 10 км).
Стартово-финишный городок будут располагаться на территории крепости Нарын-Кала, которая входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Маршруты дистанций проходят по улицам Дербента.
Регистрация еще доступна на сайте организатора.
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Wild Trail
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости