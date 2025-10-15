Ахмадеев и Аплачкина примут участие в полумарафоне «Огни Дербента». Старт пройдет 15 ноября

15 ноября в Дербенте (Республика Дагестан) пройдет полумарафон от организаторов Wild Trail.

Организаторы сообщили , что на полумарафонской дистанции будут соревноваться Ринас Ахмадеев (рекордсмен России на дистанции 30 км, победитель полумарафона «Огни Дербента-2024») и Светлана Аплачкина (рекордсменка России на дистанции 10 км).

Стартово-финишный городок будут располагаться на территории крепости Нарын-Кала, которая входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Маршруты дистанций проходят по улицам Дербента.

Регистрация еще доступна на сайте организатора .