Результаты забега Galaxy Vladivostok Marathon 2024
28 сентября во Владивостоке прошел 8-ой забег Galaxy Vladivostok Marathon. Участники соревновались на дистанциях 42,2 км, 21,1 км, 10 и 5 км.
Маршрут дистанций проходил по Золотому и Русскому мостам, финишировали участники на центральной площади.
Победителями стали Валерий Лукин (мастер спорта по легкой атлетике) и Елена Меньшикова (МСМК). Золото на полумарафонской дистанции взяли Виктор Гуржий (серебряный призер ЧР по полумарафону) и Елена Седова, спортсменка неделю назад выиграла полумарафон «Северная столица».
Результаты победителей и призеров:
42,2 км, мужчины
Валерий Лукин – 2:24:45
Евгений Бушков – 2:26:27
Николай Галаньев – 2:41:51
42,2 км, женщины
Елена Меньшикова – 3:02:08
Екатерина Иванова – 3:11:02
Ксения Павлюк – 3:22:23
21,1 км, мужчины
Виктор Гуржий – 1:09:55
Руслан Ищенко – 1:13:59
Михаил Никитенко – 1:14:17
21,1 км, женщины
Елена Седова – 1:19:16
Анастасия Рубцова – 1:19:50
Екатерина Смирнова – 1:20:40
10 км, мужчины
Александр Баранюк – 33:44
Иван Белоусов – 33:48
Илья Карнаухов – 34:12
10 км, женщины
Жанна Демидова – 38:58
Светлана Нурмухаметова – 39:14
Алена Горбуля – 39:27
5 км, мужчины
Георгий Шаповалов – 15:43
Алексей Брыкин – 16:14
Дмитрий Копылов – 16:24
5 км, женщины
Полина Цыбульская – 18:45
Татьяна Фоменко – 19:40
Виктория Дмитриенко – 20:41
Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.
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