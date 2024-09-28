Результаты забега Galaxy Vladivostok Marathon 2024

28 сентября во Владивостоке прошел 8-ой забег Galaxy Vladivostok Marathon. Участники соревновались на дистанциях 42,2 км, 21,1 км, 10 и 5 км.

Маршрут дистанций проходил по Золотому и Русскому мостам, финишировали участники на центральной площади.

Победителями стали Валерий Лукин (мастер спорта по легкой атлетике) и Елена Меньшикова (МСМК). Золото на полумарафонской дистанции взяли Виктор Гуржий (серебряный призер ЧР по полумарафону) и Елена Седова, спортсменка неделю назад выиграла полумарафон «Северная столица».

Результаты победителей и призеров:

42,2 км, мужчины

Валерий Лукин – 2:24:45 Евгений Бушков – 2:26:27 Николай Галаньев – 2:41:51

42,2 км, женщины

Елена Меньшикова – 3:02:08 Екатерина Иванова – 3:11:02 Ксения Павлюк – 3:22:23

21,1 км, мужчины

Виктор Гуржий – 1:09:55 Руслан Ищенко – 1:13:59 Михаил Никитенко – 1:14:17

21,1 км, женщины

Елена Седова – 1:19:16 Анастасия Рубцова – 1:19:50 Екатерина Смирнова – 1:20:40

10 км, мужчины

Александр Баранюк – 33:44 Иван Белоусов – 33:48 Илья Карнаухов – 34:12

10 км, женщины

Жанна Демидова – 38:58 Светлана Нурмухаметова – 39:14 Алена Горбуля – 39:27

5 км, мужчины

Георгий Шаповалов – 15:43 Алексей Брыкин – 16:14 Дмитрий Копылов – 16:24

5 км, женщины

Полина Цыбульская – 18:45 Татьяна Фоменко – 19:40 Виктория Дмитриенко – 20:41

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning .