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Результаты забега Galaxy Vladivostok Marathon 2024

28 сентября во Владивостоке прошел 8-ой забег Galaxy Vladivostok Marathon. Участники соревновались на дистанциях 42,2 км, 21,1 км, 10 и 5 км.

Маршрут дистанций проходил по Золотому и Русскому мостам, финишировали участники на центральной площади.

Победителями стали Валерий Лукин (мастер спорта по легкой атлетике) и Елена Меньшикова (МСМК). Золото на полумарафонской дистанции взяли Виктор Гуржий (серебряный призер ЧР по полумарафону) и Елена Седова, спортсменка неделю назад выиграла полумарафон «Северная столица».

Результаты победителей и призеров:

42,2 км, мужчины

  1. Валерий Лукин – 2:24:45

  2. Евгений Бушков – 2:26:27

  3. Николай Галаньев – 2:41:51

42,2 км, женщины

  1. Елена Меньшикова – 3:02:08

  2. Екатерина Иванова – 3:11:02

  3. Ксения Павлюк – 3:22:23

21,1 км, мужчины

  1. Виктор Гуржий – 1:09:55

  2. Руслан Ищенко – 1:13:59

  3. Михаил Никитенко – 1:14:17

21,1 км, женщины

  1. Елена Седова – 1:19:16

  2. Анастасия Рубцова – 1:19:50

  3. Екатерина Смирнова – 1:20:40

10 км, мужчины

  1. Александр Баранюк – 33:44

  2. Иван Белоусов – 33:48

  3. Илья Карнаухов – 34:12

10 км, женщины

  1. Жанна Демидова – 38:58

  2. Светлана Нурмухаметова – 39:14

  3. Алена Горбуля – 39:27

5 км, мужчины

  1. Георгий Шаповалов – 15:43

  2. Алексей Брыкин – 16:14

  3. Дмитрий Копылов – 16:24

5 км, женщины

  1. Полина Цыбульская – 18:45

  2. Татьяна Фоменко – 19:40

  3. Виктория Дмитриенко – 20:41

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: RussiaRunning
Полумарафон
любительский спорт
Бег
Марафон
Забег
Календарь стартов
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