Результаты Стерлитамакского полумарафона «Росхим забег» 2024. Победители – Алексей Попов и Александра Морозова, на 10 км – Евгений Кунц и Светлана Аплачкина

15 сентября в Стерлитамаке (Республика Башкортостан) прошел полумарафон «Росхим забег». Помимо основной дистанции 21,1 км, участники также соревновались на дистанциях 10, 5 и 2 км. Общий призовой фонд полумарафона составил более 4 млн рублей.

Победителями стали Алексей Попов (чемпион России на дистанции 5000 м) и Александра Морозова (победительница ультрамарафона Comrades). На дистанции 10 км золото взяли Евгений Кунц (чемпион Европы и России по кроссу, МСМК) и Светлана Аплачкина (многократная чемпионка России по легкой атлетике).

Результаты победителей и призеров:

21,1 км, мужчины

Алексей Попов – 1:04:37 Вениамин Каныбеков – 1:08:03 Петр Швецов – 1:08:24 Руслан Алтынбаев – 1:10:13 Денис Валитов – 1:11:10

21,1 км, женщины

10 км, мужчины

10 км, женщины

5 км, мужчины

Алексей Анисимов – 15:01 Алексей Краснов – 15:06 Фазыл Хусаенов – 15:11

5 км, женщины

Ульяна Андреева – 17:09 Галина Зиятдинова – 17:13 Анна Теплова – 17:19

2 км, мужчины

Алексей Анисимов – 5:25 Антон Большаков – 5:34 Олег Сидоров – 5:36

2 км, женщины

Галина Зиятдинова – 6:17 Ольга Варакса – 6:19 Алсу Габдуллина – 6:17

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning . Фотографии будут доступны на сайте mysport.photo чуть позже.