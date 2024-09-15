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  • Результаты Стерлитамакского полумарафона «Росхим забег» 2024. Победители – Алексей Попов и Александра Морозова, на 10 км – Евгений Кунц и Светлана Аплачкина
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Результаты Стерлитамакского полумарафона «Росхим забег» 2024. Победители – Алексей Попов и Александра Морозова, на 10 км – Евгений Кунц и Светлана Аплачкина

15 сентября в Стерлитамаке (Республика Башкортостан) прошел полумарафон «Росхим забег». Помимо основной дистанции 21,1 км, участники также соревновались на дистанциях 10, 5 и 2 км. Общий призовой фонд полумарафона составил более 4 млн рублей.

Победителями стали Алексей Попов (чемпион России на дистанции 5000 м) и Александра Морозова (победительница ультрамарафона Comrades). На дистанции 10 км золото взяли Евгений Кунц (чемпион Европы и России по кроссу, МСМК) и Светлана Аплачкина (многократная чемпионка России по легкой атлетике).

Результаты победителей и призеров:

21,1 км, мужчины

  1. Алексей Попов – 1:04:37

  2. Вениамин Каныбеков – 1:08:03

  3. Петр Швецов – 1:08:24

  4. Руслан Алтынбаев – 1:10:13

  5. Денис Валитов – 1:11:10

21,1 км, женщины

  1. Александра Морозова – 1:12:37

  2. Анна Тропина – 1:13:14

  3. Александра Вдовина – 1:13:51

  4. Алина Прокопьева – 1:14:43

  5. Наталья Леонтьева – 1:15:47

10 км, мужчины

  1. Евгений Кунц – 30:21

  2. Станислав Угрин – 30:23

  3. Эдуард Батыршин – 30:24

10 км, женщины

  1. Светлана Аплачкина – 32:45

  2. Ольга Вовк – 33:50

  3. Лилия Мендаева – 33:59

5 км, мужчины

  1. Алексей Анисимов – 15:01

  2. Алексей Краснов – 15:06

  3. Фазыл Хусаенов – 15:11

5 км, женщины

  1. Ульяна Андреева – 17:09

  2. Галина Зиятдинова – 17:13

  3. Анна Теплова – 17:19

2 км, мужчины

  1. Алексей Анисимов – 5:25

  2. Антон Большаков – 5:34

  3. Олег Сидоров – 5:36

2 км, женщины

  1. Галина Зиятдинова – 6:17

  2. Ольга Варакса – 6:19

  3. Алсу Габдуллина – 6:17

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning. Фотографии будут доступны на сайте mysport.photo чуть позже.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: RussiaRunning
Полумарафон
Алина Прокопьева
Алексей Попов
любительский спорт
Евгений Кунц
Наталья Леонтьева
Лилия Мендаева
Анна Тропина
Бег
Светлана Аплачкина
Ольга Вовк
Забег
Календарь стартов
Эдуард Батыршин
Александра Морозова
Александра Вдовина
Петр Швецов
Вениамин Каныбеков
Ульяна Андреева
Станислав Угрин
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