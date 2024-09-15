Результаты Стерлитамакского полумарафона «Росхим забег» 2024. Победители – Алексей Попов и Александра Морозова, на 10 км – Евгений Кунц и Светлана Аплачкина
15 сентября в Стерлитамаке (Республика Башкортостан) прошел полумарафон «Росхим забег». Помимо основной дистанции 21,1 км, участники также соревновались на дистанциях 10, 5 и 2 км. Общий призовой фонд полумарафона составил более 4 млн рублей.
Победителями стали Алексей Попов (чемпион России на дистанции 5000 м) и Александра Морозова (победительница ультрамарафона Comrades). На дистанции 10 км золото взяли Евгений Кунц (чемпион Европы и России по кроссу, МСМК) и Светлана Аплачкина (многократная чемпионка России по легкой атлетике).
Результаты победителей и призеров:
21,1 км, мужчины
Алексей Попов – 1:04:37
Вениамин Каныбеков – 1:08:03
Петр Швецов – 1:08:24
Руслан Алтынбаев – 1:10:13
Денис Валитов – 1:11:10
21,1 км, женщины
Александра Морозова – 1:12:37
Анна Тропина – 1:13:14
Александра Вдовина – 1:13:51
Алина Прокопьева – 1:14:43
Наталья Леонтьева – 1:15:47
10 км, мужчины
Евгений Кунц – 30:21
Станислав Угрин – 30:23
Эдуард Батыршин – 30:24
10 км, женщины
Светлана Аплачкина – 32:45
Ольга Вовк – 33:50
Лилия Мендаева – 33:59
5 км, мужчины
Алексей Анисимов – 15:01
Алексей Краснов – 15:06
Фазыл Хусаенов – 15:11
5 км, женщины
Ульяна Андреева – 17:09
Галина Зиятдинова – 17:13
Анна Теплова – 17:19
2 км, мужчины
Алексей Анисимов – 5:25
Антон Большаков – 5:34
Олег Сидоров – 5:36
2 км, женщины
Галина Зиятдинова – 6:17
Ольга Варакса – 6:19
Алсу Габдуллина – 6:17
Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning. Фотографии будут доступны на сайте mysport.photo чуть позже.
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