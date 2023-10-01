Результаты полумарафона «Моя столица» 2023

В воскресенье 1 октября в Москве состоялся забег серии «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу» – полумарафон «Моя столица».

Для участия были доступны дистанции на 21,1 км, 10 км и 5 км и детские забеги на 300 м и 600 м. Старт и финиш располагались на Университетской площади.

В рамках забега также прошел Чемпионат России по полумарафону.

Результаты победителей:

10 км, мужчины

1. Сергей Звонов – 31:03

2. Роман Ткачук – 31:20

3. Роман Гусев – 32:37

10 км, женщины

1. Вера Добротворская – 36:31

2. Елена Калашникова – 36:46

3. Елизавета Гречишникова – 38:49

21,1 км, мужчины

1. Алексей Попов –1:06:31

2. Дмитрий Сойкка – 1:06:58

3. Алексей Трошкин – 1:07:45

21,1 км, женщины

1. Ирина Шевченко – 1:17:45

2. Александра Бородинова – 1:19:33

3. Александра Войтова – 1:23:05

Чемпионат России, мужчины

1. Денис Чертыков – 1:05:41

2. Артур Бурцев – 1:05:58

3. Вениамин Каныбеков – 1:06:07

Чемпионат России, женщины

1. Анна Викулова – 1:12:14

2. Луиза Дмитриева – 1:14:11

3. Елизавета Погудо – 1:14:37

Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте RussiaRunning. Фотографии с забегов появятся позже в социальных сетях организаторов.