Результаты полумарафона «Моя столица» 2023
В воскресенье 1 октября в Москве состоялся забег серии «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу» – полумарафон «Моя столица».
Для участия были доступны дистанции на 21,1 км, 10 км и 5 км и детские забеги на 300 м и 600 м. Старт и финиш располагались на Университетской площади.
В рамках забега также прошел Чемпионат России по полумарафону.
Результаты победителей:
10 км, мужчины
1. Сергей Звонов – 31:03
2. Роман Ткачук – 31:20
3. Роман Гусев – 32:37
10 км, женщины
1. Вера Добротворская – 36:31
2. Елена Калашникова – 36:46
3. Елизавета Гречишникова – 38:49
21,1 км, мужчины
1. Алексей Попов –1:06:31
2. Дмитрий Сойкка – 1:06:58
3. Алексей Трошкин – 1:07:45
21,1 км, женщины
1. Ирина Шевченко – 1:17:45
2. Александра Бородинова – 1:19:33
3. Александра Войтова – 1:23:05
Чемпионат России, мужчины
1. Денис Чертыков – 1:05:41
2. Артур Бурцев – 1:05:58
3. Вениамин Каныбеков – 1:06:07
Чемпионат России, женщины
1. Анна Викулова – 1:12:14
2. Луиза Дмитриева – 1:14:11
3. Елизавета Погудо – 1:14:37
Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте RussiaRunning. Фотографии с забегов появятся позже в социальных сетях организаторов.
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