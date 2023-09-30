Результаты международного марафона «Мосты Владивостока» 2023
В субботу 30 сентября прошел Владивостокский Международный Марафон – главный марафон Дальнего Востока.
Самое масштабное беговое событие проходило по живописной трассе острова Русский, мостам Русский и Золотой с финишем на Центральной площади города Владивостока.
Для участников были доступны дистанции 5, 10, 21,1 и 42,2 км и 1 км – для детей. Трасса имеет сертификацию AIMS – Международной Ассоциации Забегов.
Результаты победителей:
5 км, мужчины
1. Александр Баранюк – 16:02
2. Алексей Брыкин – 16:45
3. Денис Шип – 17:42
5 км, женщины
1. Жанна Демидова – 18:10
2. Диана Рагулина – 18:31
3. Мария Заиченко – 18:34
10 км, мужчины
1. Александр Смирнов – 32:19
2. Сергей Шалунов – 32:40
3. Иван Белоусов – 33:13
10 км, женщины
1. Наталья Колоскова – 35:15
2. Светлана Нурмухаметова – 40:30
3. Екатерина Иванова – 41:19
21,1 км, мужчины
1. Роман Ефимов – 1:15:43
2. Иван Дунаев – 1:18:56
3. Максим Шиш – 1:21:03
21,1 км, женщины
1. Лидия Жукова – 1:19:31
2. Екатерина Фоменко – 1:24:27
3. Оксана Федорова – 1:25:53
42,2 км, мужчины
1. Евгений Бушков –2:25:42
2. Валерий Лукин – 2:28:25
3. Николай Галаньев –2:34:13
42,2 км, женщины
1. Наталья Сергеева – 2:47:47
2. Елена Меньшикова – 2:49:31
3. Анастасия Коношанова – 3:06:30
В забеге приняли участие 3500 человек. Результаты всех спортсменов на всех дистанциях можно посмотреть на сайте RussiaRunning. Фотографии появятся позже на странице организаторов ВКонтакте.
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