Результаты международного марафона «Мосты Владивостока» 2023

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В субботу 30 сентября прошел Владивостокский Международный Марафон – главный марафон Дальнего Востока. 

Самое масштабное беговое событие проходило по живописной трассе острова Русский, мостам Русский и Золотой с финишем на Центральной площади города Владивостока.

Для участников были доступны дистанции 5, 10, 21,1 и 42,2 км и 1 км – для детей. Трасса имеет сертификацию AIMS – Международной Ассоциации Забегов. 

Результаты победителей:

5 км, мужчины

1. Александр Баранюк – 16:02

2. Алексей Брыкин – 16:45

3. Денис Шип – 17:42

5 км, женщины

1. Жанна Демидова – 18:10

2. Диана Рагулина – 18:31

3. Мария Заиченко – 18:34

10 км, мужчины

1. Александр Смирнов – 32:19

2. Сергей Шалунов – 32:40

3. Иван Белоусов – 33:13

10 км, женщины

1. Наталья Колоскова – 35:15

2. Светлана Нурмухаметова – 40:30

3. Екатерина Иванова – 41:19

21,1 км, мужчины

1. Роман Ефимов – 1:15:43

2. Иван Дунаев – 1:18:56

3. Максим Шиш – 1:21:03

21,1 км, женщины

1. Лидия Жукова – 1:19:31

2. Екатерина Фоменко – 1:24:27

3. Оксана Федорова – 1:25:53

42,2 км, мужчины

1. Евгений Бушков –2:25:42

2. Валерий Лукин – 2:28:25

3. Николай Галаньев –2:34:13

42,2 км, женщины

1. Наталья Сергеева – 2:47:47

2. Елена Меньшикова – 2:49:31

3. Анастасия Коношанова – 3:06:30

В забеге приняли участие 3500 человек. Результаты всех спортсменов на всех дистанциях можно посмотреть на сайте RussiaRunning. Фотографии появятся позже на странице организаторов ВКонтакте.  

 

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