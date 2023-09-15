Опубликован календарь забегов PushkinRun на 2024 год. Есть новые старты

Беговое сообщество PushkinRun анонсировали календарь стартов на 2024 год. Среди них есть новые забеги. Регистрация на некоторые старты уже открыта.

21 января – 53-й пробег «Прорыв блокады» Пулково-Пушкин

18 февраля – Зимний Павловский забег

24 марта – Десятка PushkinRun

14 апреля – Арена Полумарафон

12 мая – Царскосельский марафон

16 июня – Экиден

22 июня – Балтийский трейл

24 августа – Ночной забег

15 сентября – 97-й Петербугский марафон «Пушкин – Петербург»

6 октября – Осенний Павловский забег

27 октября – Арена Марафон

Все подробности, в том числе о новых забегах, опубликуют позже на сайте PushkinRun или в Telegram-канале.