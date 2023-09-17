На российском маркетплейсе запустили продажи нового российского спортивного бренда Konda. В ассортименте пока что только кроссовки

Теги бизнес Бег Полумарафон любительский спорт стиль Марафон Забег Календарь стартов Артур Бурцев Здоровье

На маркетплейсе «Мегамаркет» (бывший «Сбермегамаркет») запустили продажи нового российского спортивного бренда Konda. В ассортименте пока что только мужские и женские беговые кроссовки – всего пять пар стоимостью от 6990 рублей. 

По словам представителей бренда, спортивные кроссовки Konda – совершенно нового по качеству уровня. Например, карбоновая модель Konda 700 для бега на дальние дистанции сконструированы из материалов последнего поколения, с учетом веса каждого элемента – шнурки в них легче своих аналогов на 30%.  

Офлайн-презентация кроссовок прошла 17 сентября в брендированной лаундж-зоне на площадке Московского Марафона. В беге первым обувь протестировал легкоатлет Артур Бурцев – в экипировке Konda он пробежал 42,2 км.

Позже на «Мегамаркете» в продажу поступят одежда для зимних видов спорта, тренажеры, аксессуары для фитнеса и товары для единоборств. А к концу 2025 года ассортимент планируют расширить до 3 тысяч наименований.

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3 комментария

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Араик Оганесян
что делает эта спортивная новость на нашем рекламном сайте?
+1
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avcgloronalduMU
чей бренд, где производится одежда?
это как с москвич 3 и JAC JS4 или нет?
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Oleg Olegov
Ответ Араик Оганесян
что делает эта спортивная новость на нашем рекламном сайте?
Не вижу никакой рекламы. Ну Konda, ну на маркетплейсе «Мегамаркет» (бывший «Сбермегамаркет»), ну карбоновая модель Konda 700 для бега на дальние дистанции сконструированы из материалов последнего поколения, с учетом веса каждого элемента – шнурки в них легче своих аналогов на 30%. Ну и что? Обычная новость(
0
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