На российском маркетплейсе запустили продажи нового российского спортивного бренда Konda. В ассортименте пока что только кроссовки

На маркетплейсе «Мегамаркет» (бывший «Сбермегамаркет») запустили продажи нового российского спортивного бренда Konda. В ассортименте пока что только мужские и женские беговые кроссовки – всего пять пар стоимостью от 6990 рублей.

По словам представителей бренда, спортивные кроссовки Konda – совершенно нового по качеству уровня. Например, карбоновая модель Konda 700 для бега на дальние дистанции сконструированы из материалов последнего поколения, с учетом веса каждого элемента – шнурки в них легче своих аналогов на 30%.

Офлайн-презентация кроссовок прошла 17 сентября в брендированной лаундж-зоне на площадке Московского Марафона. В беге первым обувь протестировал легкоатлет Артур Бурцев – в экипировке Konda он пробежал 42,2 км.

Позже на «Мегамаркете» в продажу поступят одежда для зимних видов спорта, тренажеры, аксессуары для фитнеса и товары для единоборств. А к концу 2025 года ассортимент планируют расширить до 3 тысяч наименований.



