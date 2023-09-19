В Москве пройдет благотворительный забег «Спорт во благо» в поддержку людей с синдромом Дауна. Он состоится 14 октября

Теги Бег Полумарафон любительский спорт Благотворительность Забег Календарь стартов Здоровье

В Измайловском парке в Москве состоится забег «Спорт во благо», организованный благотворительным фондом «Синдром любви». Он пройдет 14 октября. Цель забега – собрать 2 миллиона рублей на занятия по футболу для людей с синдромом Дауна. 

Для участия доступны дистанции на 2, 5, 10, 21,1 км и детские старты на 500 м, 1, 2 и 5 км. Атлетов ждет живописная осенняя трасса, костюмированный забег Fun-Run, медаль финишера, розыгрыши ценных призов и подарки победителям. 

Для людей с синдромом Дауна будет организован забег «НЕособенный старт»: 50 метров для малышей 0-5 лет и 500 метров для участников 6-17 лет. 

Пробежать дистанции можно в составе корпоративной команды и бегового клуба. Собрать команду из друзей и близких можно по ссылке – для этого нужно открыть поступок в качестве атлета во благо со сбором в пользу фонда. 

Вручать медали победителям забегов и помогать с навигацией на трассах будут волонтеры с синдромом Дауна. 

Узнать подробности и зарегистрироваться можно на сайте забега. Следить за новостями организаторов можно на их странице ВКонтакте или Telegram

 

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