Результаты V Международного Балтийского марафона «Шахматы Балтики» 2023

30 сентября в Санкт-Петербурге состоялся V Международный Балтийский марафон «Шахматы Балтики» от команды GRIFON RUN.

Для участия были доступны дистанции на 5 км, 11 км, 21,1 км, 42,2 км, 63,3 км.

Забеги прошли на берегу Финского залива – в парке 300-летия Санкт-Петербурга.

Результаты победителей:

5 км, мужчины

1. Петр Романенко – 18:39

2. Евгений Абнизов – 19:10

3. Дмитрий Сергеев – 19:38

5 км, женщины

1. Екатерина Михайлова – 22:54

2. Юлия Аболонкова – 24:00

3. Варвара Краснова – 24:22

11 км, мужчины

1. Глеб Самарский – 42:48

2. Карлен Саргсян – 43:43

3. Баир Цыренов – 44:11

11 км, женщины

1. Ольга Михайлова – 48:02

2. Юлиана Григорец – 49:39

3. Татьяна Свешникова – 49:59

21,1 км, мужчины

1. Ярослав Сергеев – 1:31:57

2. Вячеслав Берлизов – 1:31:57

3. Владислав Русин – 1:31:57

21,1 км, женщины

1. Наталья Можаева – 1:36:34

2. Светлана Леонтьева – 1:49:33

3. Дарья Костенко – 1:50:45

42,2 км, мужчины

1. Андрей Хаецкий – 3:52:07

2. Семен Павлов – 3:55:59

3. Алексей Харитонов – 4:00:59

42,2 км, женщины

1. Ольга Ковалева – 4:06:12

2. Любовь Розанова – 4:33:00

3. Юлия Черепанова – 5:22:47

63,3 км, мужчины

1. Евгений Филлистович – 4:49:30

2. Дмитрий Андреев – 5:33:29

3. Артем Затуливетер – 6:18:56

63,3 км, женщины

1. Анна Сидорова – 5:37:02

2. Вера Розова – 5:47:58

3. Елена Манькова – 7:57:11

Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте O-time. Фотографии появятся позже на сайте MySport.Photo.