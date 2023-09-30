Результаты V Международного Балтийского марафона «Шахматы Балтики» 2023
30 сентября в Санкт-Петербурге состоялся V Международный Балтийский марафон «Шахматы Балтики» от команды GRIFON RUN.
Для участия были доступны дистанции на 5 км, 11 км, 21,1 км, 42,2 км, 63,3 км.
Забеги прошли на берегу Финского залива – в парке 300-летия Санкт-Петербурга.
Результаты победителей:
5 км, мужчины
1. Петр Романенко – 18:39
2. Евгений Абнизов – 19:10
3. Дмитрий Сергеев – 19:38
5 км, женщины
1. Екатерина Михайлова – 22:54
2. Юлия Аболонкова – 24:00
3. Варвара Краснова – 24:22
11 км, мужчины
1. Глеб Самарский – 42:48
2. Карлен Саргсян – 43:43
3. Баир Цыренов – 44:11
11 км, женщины
1. Ольга Михайлова – 48:02
2. Юлиана Григорец – 49:39
3. Татьяна Свешникова – 49:59
21,1 км, мужчины
1. Ярослав Сергеев – 1:31:57
2. Вячеслав Берлизов – 1:31:57
3. Владислав Русин – 1:31:57
21,1 км, женщины
1. Наталья Можаева – 1:36:34
2. Светлана Леонтьева – 1:49:33
3. Дарья Костенко – 1:50:45
42,2 км, мужчины
1. Андрей Хаецкий – 3:52:07
2. Семен Павлов – 3:55:59
3. Алексей Харитонов – 4:00:59
42,2 км, женщины
1. Ольга Ковалева – 4:06:12
2. Любовь Розанова – 4:33:00
3. Юлия Черепанова – 5:22:47
63,3 км, мужчины
1. Евгений Филлистович – 4:49:30
2. Дмитрий Андреев – 5:33:29
3. Артем Затуливетер – 6:18:56
63,3 км, женщины
1. Анна Сидорова – 5:37:02
2. Вера Розова – 5:47:58
3. Елена Манькова – 7:57:11
Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте O-time. Фотографии появятся позже на сайте MySport.Photo.
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