Результаты Космического марафона 2023

24 сентября в Королеве (город в Московской области) состоялся ежегодный Космический марафон. Забег проводится с 1977 года.

Для участия были доступны четыре дистанции: 5, 10, 21,1 и 42,2 км. Для юных легкоатлетов организаторы подготовили дистанции на 300 м, 500 м и 1 км. Старт и финиш все забегов располагались на центральной площади города.

Результаты победителей:

5 км, мужчины

1. Алексей Амилов – 15:15

2. Павел Куприянов – 15:39

3. Владислав Головешкин – 16:01

5 км, женщины

1. Анастасия Микушева – 17:32

2. Евгения Индина – 18:01

3. Ольга Семенова – 18:27

10 км, мужчины

1. Сергей Звонов – 30:57

2. Евгений Соболев – 32:07

3. Александр Воробьев – 32:40

10 км, женщины

1. Мария Семенцова – 37:41

2. Надежда Шемякина – 37:55

3. Наталья Волегова – 39:23

21,1 км, мужчины

1. Сергей Абрагимов – 1:12:32

2. Андрей Лойко – 1:15:44

3. Денис Левин – 1:15:53

21,1 км, женщины

1. Лилия Войцицкая – 1:22:57

2. Анна Лебедева – 1:34:06

3. Марина Родионова – 1:34:35

42,2 км, мужчины

1. Дмитрий Есаулов – 2:38:14

2. Алексей Фомичев – 2:41:52

3. Алексей Матвеев – 2:47:09

42,2 км, женщины

1. Светлана Дударь – 3:06:32

2. Анна Матвеева – 3:17:43

3. Софья Зимина – 3:58:59

Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте RussiaRunning. Фотографии появятся позже на сайте MySport. Следить за обновлениями организаторов можно на их странице ВКонтакте.