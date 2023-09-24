Результаты Космического марафона 2023

Теги Бег Полумарафон любительский спорт Марафон Забег Календарь стартов Здоровье

24 сентября в Королеве (город в Московской области) состоялся ежегодный Космический марафон. Забег проводится с 1977 года. 

Для участия были доступны четыре дистанции: 5, 10, 21,1 и 42,2 км. Для юных легкоатлетов организаторы подготовили дистанции на 300 м, 500 м и 1 км. Старт и финиш все забегов располагались на центральной площади города. 

Результаты победителей:

5 км, мужчины

1. Алексей Амилов – 15:15

2. Павел Куприянов – 15:39

3. Владислав Головешкин – 16:01

5 км, женщины

1. Анастасия Микушева – 17:32

2. Евгения Индина – 18:01

3. Ольга Семенова – 18:27

10 км, мужчины

1. Сергей Звонов – 30:57

2. Евгений Соболев – 32:07

3. Александр Воробьев – 32:40

10 км, женщины

1. Мария Семенцова – 37:41

2. Надежда Шемякина – 37:55

3. Наталья Волегова – 39:23

21,1 км, мужчины

1. Сергей Абрагимов – 1:12:32

2. Андрей Лойко – 1:15:44

3. Денис Левин – 1:15:53

21,1 км, женщины

1. Лилия Войцицкая – 1:22:57

2. Анна Лебедева – 1:34:06

3. Марина Родионова – 1:34:35

42,2 км, мужчины

1. Дмитрий Есаулов – 2:38:14

2. Алексей Фомичев – 2:41:52

3. Алексей Матвеев – 2:47:09

42,2 км, женщины

1. Светлана Дударь – 3:06:32

2. Анна Матвеева – 3:17:43

3. Софья Зимина – 3:58:59

Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте RussiaRunning. Фотографии появятся позже на сайте MySport.  Следить за обновлениями организаторов можно на их странице ВКонтакте

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий