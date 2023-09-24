Результаты Космического марафона 2023
24 сентября в Королеве (город в Московской области) состоялся ежегодный Космический марафон. Забег проводится с 1977 года.
Для участия были доступны четыре дистанции: 5, 10, 21,1 и 42,2 км. Для юных легкоатлетов организаторы подготовили дистанции на 300 м, 500 м и 1 км. Старт и финиш все забегов располагались на центральной площади города.
Результаты победителей:
5 км, мужчины
1. Алексей Амилов – 15:15
2. Павел Куприянов – 15:39
3. Владислав Головешкин – 16:01
5 км, женщины
1. Анастасия Микушева – 17:32
2. Евгения Индина – 18:01
3. Ольга Семенова – 18:27
10 км, мужчины
1. Сергей Звонов – 30:57
2. Евгений Соболев – 32:07
3. Александр Воробьев – 32:40
10 км, женщины
1. Мария Семенцова – 37:41
2. Надежда Шемякина – 37:55
3. Наталья Волегова – 39:23
21,1 км, мужчины
1. Сергей Абрагимов – 1:12:32
2. Андрей Лойко – 1:15:44
3. Денис Левин – 1:15:53
21,1 км, женщины
1. Лилия Войцицкая – 1:22:57
2. Анна Лебедева – 1:34:06
3. Марина Родионова – 1:34:35
42,2 км, мужчины
1. Дмитрий Есаулов – 2:38:14
2. Алексей Фомичев – 2:41:52
3. Алексей Матвеев – 2:47:09
42,2 км, женщины
1. Светлана Дударь – 3:06:32
2. Анна Матвеева – 3:17:43
3. Софья Зимина – 3:58:59
Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте RussiaRunning. Фотографии появятся позже на сайте MySport. Следить за обновлениями организаторов можно на их странице ВКонтакте.
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