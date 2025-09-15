0

Впервые на Московском марафоне покажут трансляцию дистанции 10 км

20 и 21 сентября в Москве пройдет марафон. Участники также будут соревноваться на дистанции 10 км.

Впервые в истории Московского марафона организаторы будут транслировать забег на 10 км. Прямой эфир пройдет в социальной сети ВКонтакте 20 сентября в 9:20.

Трансляция марафонской дистанции начнется 21 сентября в 8:30 также в группе организатора. Еще эфир можно будет посмотреть в кинотеатрах «Формула Кино» и «Синема Парк» в следующих городах: Тула, Челябинск, Красноярск, Саратов, Волгоград, Новосибирск.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Московский марафон
