Результаты забега Державинская миля 2023

В субботу 23 сентября в городе Тамбове состоялся традиционный легкоатлетический кросс «Державинская миля».

Забег объединил школьников, студентов, выпускников, преподавателей и сотрудников Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина, которые преодолели расстояние 1918 м в честь года основания университета.

Также в забегах приняли участие любители и профессионалы на дистанции 9 км и 21,1 км.

Результаты победителей:

9 км, мужчины

1. Александр Именин – 27:11

2. Алексей Анисимов – 27:45

3. Александр Науменко – 28:07

9 км, женщины

1. Татьяна Огнерубова – 32:42

2. Ольга Найденова – 33:56

3. Елена Палкина – 35:50

21,1 км, мужчины

1. Руслан Хорошилов – 1:05:00

2. Алексей Попов – 1:05:12

3. Сергей Попов – 1:05:22

21,1 км, женщины

1. Александра Афанасова – 1:22:17

2. Ксения Терехова – 1:29:18

3. Олеся Морозова – 1:29:35

Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте RussiaRunning.