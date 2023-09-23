Результаты забега Державинская миля 2023
В субботу 23 сентября в городе Тамбове состоялся традиционный легкоатлетический кросс «Державинская миля».
Забег объединил школьников, студентов, выпускников, преподавателей и сотрудников Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина, которые преодолели расстояние 1918 м в честь года основания университета.
Также в забегах приняли участие любители и профессионалы на дистанции 9 км и 21,1 км.
Результаты победителей:
9 км, мужчины
1. Александр Именин – 27:11
2. Алексей Анисимов – 27:45
3. Александр Науменко – 28:07
9 км, женщины
1. Татьяна Огнерубова – 32:42
2. Ольга Найденова – 33:56
3. Елена Палкина – 35:50
21,1 км, мужчины
1. Руслан Хорошилов – 1:05:00
2. Алексей Попов – 1:05:12
3. Сергей Попов – 1:05:22
21,1 км, женщины
1. Александра Афанасова – 1:22:17
2. Ксения Терехова – 1:29:18
3. Олеся Морозова – 1:29:35
Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте RussiaRunning.
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