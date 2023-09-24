Результаты полумарафона «Ростов Великий» 2023
В воскресенье 24 сентября в Ростове состоялся забег серии «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу» – полумарафон «Ростов Великий».
Для участия были доступны дистанции на 21,1 км, 10 км и 3 км и детские забеги на 400 м и 800 м. Старт и финиш располагались у стадиона «Спартак».
В рамках полумарафона также прошел IV чемпионат России по бегу по шоссе на 10 км в категории 35+.
Результаты победителей:
3 км, мужчины
1. Андрей Вияр – 10:06
2. Илья Костливцев – 10:22
3. Александр Невзоров – 10:26
3 км, женщины
1. Анна Озерова – 11:03
2. Яна Сметанкина – 11:47
3. Анастасия Мокшина – 12:54
10 км, мужчины
1. Фарид Мухамедзарифов – 32:18
2. Максим Черезов – 32:37
3. Даниил Авдеев – 33:49
10 км, женщины
1. Алена Малышева (Завьялова) – 37:31
2. Екатерина Сергеева – 39:50
3. Ирина Лазарева – 39:52
Чемпионат России, 10 км, мужчины
1. Никита Александров – 31:45
2. Олег Бабчин – 31:52
3. Виктора Захаров – 33:09
Чемпионат России, 10 км, женщины
1. Мария Бабич – 37:36
2. Елена Самарина – 38:28
3. Екатерина Мигунова – 39:02
21,1 км, мужчины
1. Алексей Киселев – 1:14:25
2. Павел Бородин – 1:15:54
3. Дмитрий Егоров –1:18:33
21,1 км, женщины
1. Екатерина Жукова – 1:17:22
2. Евгения Яньшина (Румянцева)
3. Ольга Силаева – 1:33:07
Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте RussiaRunning. Фотографии с забегов появятся позже в социальных сетях организаторов.
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