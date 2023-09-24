Результаты полумарафона «Ростов Великий» 2023

В воскресенье 24 сентября в Ростове состоялся забег серии «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу» – полумарафон «Ростов Великий».

Для участия были доступны дистанции на 21,1 км, 10 км и 3 км и детские забеги на 400 м и 800 м. Старт и финиш располагались у стадиона «Спартак».

В рамках полумарафона также прошел IV чемпионат России по бегу по шоссе на 10 км в категории 35+.

Результаты победителей:

3 км, мужчины

1. Андрей Вияр – 10:06

2. Илья Костливцев – 10:22

3. Александр Невзоров – 10:26

3 км, женщины

1. Анна Озерова – 11:03

2. Яна Сметанкина – 11:47

3. Анастасия Мокшина – 12:54

10 км, мужчины

1. Фарид Мухамедзарифов – 32:18

2. Максим Черезов – 32:37

3. Даниил Авдеев – 33:49

10 км, женщины

1. Алена Малышева (Завьялова) – 37:31

2. Екатерина Сергеева – 39:50

3. Ирина Лазарева – 39:52

Чемпионат России, 10 км, мужчины

1. Никита Александров – 31:45

2. Олег Бабчин – 31:52

3. Виктора Захаров – 33:09

Чемпионат России, 10 км, женщины

1. Мария Бабич – 37:36

2. Елена Самарина – 38:28

3. Екатерина Мигунова – 39:02

21,1 км, мужчины

1. Алексей Киселев – 1:14:25

2. Павел Бородин – 1:15:54

3. Дмитрий Егоров –1:18:33

21,1 км, женщины

1. Екатерина Жукова – 1:17:22

2. Евгения Яньшина (Румянцева)

3. Ольга Силаева – 1:33:07

Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте RussiaRunning. Фотографии с забегов появятся позже в социальных сетях организаторов.