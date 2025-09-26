Дмитрий и Екатерина Митяевы примут участие в горном ультрамарафоне White Bride Ultra Gelendzhik, который пройдет 27-28 сентября

27-28 сентября в Геленджике пройдет горный ультрамарафон White Bride Ultra Gelendzhik. Участникам доступны следующие дистанции: 120, 70, 50, 30 и 15 км.

На дистанции 120 км будут участвовать Дмитрий и Екатерина Митяевы (победители ультрамарафона Marathon du Mont-Blanc). Атлеты впервые выйдут на этот старт.

Также на старт титульной дистанции выйдут Антонина Юшина , Алексей Толстенко, Алексей Береснев, Антон Нестеренко, Дамей Конджария.

Они выигрывают ультрамарафоны за рубежом. Интервью с Дмитрием и Екатериной Митяевыми