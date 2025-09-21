Победительница Московского марафона Луиза Лега: «Вчера созванивалась с бывшим тренером Вадимом Дроздовым, психологически он на меня подействовал»

Победительница Московского марафона Луиза Лега (Дмитриева) рассказала о том, как сложился забег.

«Накануне у меня были слезы, я переживала, не понимала что будет. Но я себя настраивала к такому бегу, что будут горки и как-то надо посдерживаться первую половину.

Я начала первые 2 км вместе с девчонками, а дальше постепенно они убегали. Я не пыталась держаться за ними. Дыхание, я чувствовала, что нормальное, а зачем мне на первой половине еще сильнее выдавать, чтобы задыхаться. Просто спокойно бежала, контролировала, видела, что у них [Ковалевой и Александровой] пятки сверкали. На 30-м км я уже близко подходила, а на 32-м съедала их.

Никто не попробовал зацепиться, я была удивлена. Не поняла почему так произошло. Они, наверное, нажрались, извиняюсь на первой половине горок, по ногам дало», – поделилась Луиза Лега.

Также в феврале спортсменка перешла к новому тренеру Михаилу Кузнецову, но накануне марафона созванивалась с бывшим тренером Вадимом Дроздовым по поводу тактики Марины Ковалевой и Дины Александровой. Лега про их разговор сказала: «Психологически он на меня подействовал».