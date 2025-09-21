  • Спортс
  • Здоровье
  • Новости
  • Победительница Московского марафона Луиза Лега: «Вчера созванивалась с бывшим тренером Вадимом Дроздовым, психологически он на меня подействовал»
0

Победительница Московского марафона Луиза Лега: «Вчера созванивалась с бывшим тренером Вадимом Дроздовым, психологически он на меня подействовал»

Победительница Московского марафона Луиза Лега (Дмитриева) рассказала о том, как сложился забег. 

«Накануне у меня были слезы, я переживала, не понимала что будет. Но я себя настраивала к такому бегу, что будут горки и как-то надо посдерживаться первую половину. 

Я начала первые 2 км вместе с девчонками, а дальше постепенно они убегали. Я не пыталась держаться за ними. Дыхание, я чувствовала, что  нормальное, а зачем мне на первой половине еще сильнее выдавать, чтобы задыхаться. Просто спокойно бежала, контролировала, видела, что у них [Ковалевой и Александровой] пятки сверкали. На 30-м км я уже близко подходила, а на 32-м съедала их.

Никто не попробовал зацепиться, я была удивлена. Не поняла почему так произошло. Они, наверное, нажрались, извиняюсь на первой половине горок, по ногам дало», – поделилась Луиза Лега.

Также в феврале спортсменка перешла к новому тренеру Михаилу Кузнецову, но накануне марафона созванивалась с бывшим тренером Вадимом Дроздовым по поводу тактики Марины Ковалевой и Дины Александровой. Лега про их разговор сказала: «Психологически он на меня подействовал».

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Shelgorn
Забег
Календарь стартов
Бег
Марафон
logoМосковский марафон
любительский спорт
Луиза Лега (Дмитриева)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Здоровье в Telegram
Материалы по теме
Кениец стал победителем Московского марафона. Неделин – 3-й
3сегодня, 08:19
У наших новые рекорды на шоссе: теперь – 10 км. Помогли кенийцы
3вчера, 21:05
Владимир Никитин и Светлана Аплачкина установили новые рекорды России на дистанции 10 км в рамках Московского марафона
6вчера, 07:32
Призовой фонд Московского марафон составит более 10 млн рублей
17 сентября, 16:19
Главные новости
Кениец стал победителем Московского марафона. Неделин – 3-й
3сегодня, 08:19
Владимир Никитин и Светлана Аплачкина установили новые рекорды России на дистанции 10 км в рамках Московского марафона
6вчера, 07:32
20 фактов о Московском марафоне
19 сентября, 21:10Спецпроект
Неделин, Реунков, Цибак, а также кенийские и эфиопские атлеты выступят на Московском марафоне. Среди женщин – Морозова, Александрова, Лега (Дмитриева)
515 сентября, 20:40
Сергей Шаров и Надежда Сизова стали чемпионами России в рамках Ярославского полумарафона. Первый на 10 км – Никитин
14 сентября, 09:01
Ринас Ахмадеев побил рекорд на дистанции 30 км в рамках марафона «Пушкин – Санкт-Петербург». Предыдущий результат держался 37 лет
77 сентября, 07:38
Алла Сидорова проведет бесплатную тренировку по бегу – в Москве в понедельник 8 сентября
5 сентября, 08:50
Для тренеров и менеджеров атлетов проведут бесплатную программу обмена опытом. Заявки – до 10 сентября, обучение – во время Московского марафона
5 сентября, 08:20
Владимир Никитин планирует пробежать 21,1 км на Казанском полумарафоне быстрее 60 минут
33 сентября, 12:31
Хайлемарьям Кирос и Сифан Хассан выиграли марафон в Сиднее. Оба установили рекорды трассы
230 августа, 22:53
Ко всем новостям
Последние новости
Призовой фонд Московского марафон составит более 10 млн рублей
17 сентября, 16:19
Никитин, Ахмадеев, Шаров, Попов, Ядгаров будут бороться за победу на дистанции 10 км в рамках Московского марафона
215 сентября, 18:01
В Москве пройдет благотворительный забег «Спорт во благо» в поддержку людей с синдромом Дауна. Старт состоится 4 октября
15 сентября, 17:36
Впервые на Московском марафоне покажут трансляцию дистанции 10 км
15 сентября, 15:47
Регистрации на трейловый забег NOVGOROD ICE 2026 раскупили за 10 минут. Старт состоится 15 февраля
15 сентября, 09:10
Трошкин и Лебедева выиграли полумарафон в Стерлитамаке
14 сентября, 19:10
Нияз Садиков и Екатерина Гусева выиграли «Татнефть Альметьевский полумарафон»
13 сентября, 19:29
Дмитрий Неделин проведет бесплатную тренировку в «Беговом центре». Занятие состоится 15 сентября в Лужниках
13 сентября, 09:00
Светлана Аплачкина: «Сборы в Кении вышли на 50 тысяч рублей дороже, чем в Киргизии»
12 сентября, 18:03
Изменились трассы дистанций на Московском марафоне
111 сентября, 18:52