Неделин о 3-м месте на Московском марафоне: «Очень тяжело далась гонка. Думали, что трасса станет легче»

Дмитрий Неделин рассказал в интервью после финиша о 3-м месте на Московском марафоне.

«Очень тяжело далась гонка. Думали, что трасса станет легче, но, как оказалось, что сильнее. Если в прошлом году конец был по набережной, по ровному, то тут в конце горки. Я думаю, что это хороший результат для данной трассы с такими соперниками, которые имеют результат 2:06, а тут они бегут 2:09. Это внушает надежду, что дальше можно еще набираться опыта. Все таки это мой третий год на марафоне, а марафон требует опытности в первую очередь

Я рад, что я на минуту пробежал эту трассу быстрее, чем в прошлом году. Соответственно, если сравнивать с Валенсией, то я на 2 минуты быстрее. Есть все шансы прибавлять и бороться», – поделился Неделин.