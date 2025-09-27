0

Валерий Лукин и Анастасия Рубцова стали победителями Galaxy Vladivostok Marathon

27 сентября во Владивостоке прошел 9-й международный марафон. Помимо основной дистанции 42,2 км, участникам также были доступны следующие дистанции: 28 км, 21,1 км, 10 км, 7 км, 3 км. 

Для детей прошел забег на дистанции 1 км, для параатлетов – на дистанции 500 м.

Маршрут дистанций прошел по центральным улицам города, а также по мостам «Русский» и «Золотой».

Победителями марафон стали Валерий Лукин (МСМК, чемпион России на дистанции 100 км) и Анастасия Рубцова (МС, чемпионка Европы по скайраннингу).

Результаты победителей и призеров:

42,2 км, мужчины

  1. Валерий Лукин – 2:25:57

  2. Александр Канцебура – 2:29:48

  3. Евгений Бушков – 2:32:26

42,2 км, женщины

  1. Анастасия Рубцова – 2:48:51

  2. Екатерина Смирнова – 2:53:11

  3. Анастасия Шпак – 2:55:08

28 км, мужчины

  1. Алексей Гущин – 1:32:50

  2. Руслан Ищенко – 1:34:58

  3. Николай Галанев – 1:41:10

28 км, женщины

  1. Лидия Жукова – 1:50:52

  2. Елена Меньшикова – 2:04:13

  3. Тамара Елгина – 2:04:28

21,1 км, мужчины

  1. Андрей Тимошин – 1:10:40

  2. Кирилл Парфенов – 1:11:08

  3. Семен Синцов – 1:11:28

21,1 км, женщины

  1. Жанна Демидова – 1:21:18

  2. Аленя Горбуля – 1:28:12

  3. Валентина Перебейнус – 1:31:57

10 км, мужчины

  1. Георгий Шаповалов – 32:41

  2. Сергей Шалунов – 33:36

  3. Михаил Никитенко – 34:39

10 км, женщины

  1. Светлана Нурмухаметова – 38:59

  2. Надежда Тищенко – 41:07

  3. Анастасия Деревянко – 41:58

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: RussiaRunning
