Валерий Лукин и Анастасия Рубцова стали победителями Galaxy Vladivostok Marathon

27 сентября во Владивостоке прошел 9-й международный марафон. Помимо основной дистанции 42,2 км, участникам также были доступны следующие дистанции: 28 км, 21,1 км, 10 км, 7 км, 3 км.

Для детей прошел забег на дистанции 1 км, для параатлетов – на дистанции 500 м.

Маршрут дистанций прошел по центральным улицам города, а также по мостам «Русский» и «Золотой».

Победителями марафон стали Валерий Лукин (МСМК, чемпион России на дистанции 100 км) и Анастасия Рубцова (МС, чемпионка Европы по скайраннингу).

Результаты победителей и призеров:

42,2 км, мужчины

Валерий Лукин – 2:25:57 Александр Канцебура – 2:29:48 Евгений Бушков – 2:32:26

42,2 км, женщины

Анастасия Рубцова – 2:48:51 Екатерина Смирнова – 2:53:11 Анастасия Шпак – 2:55:08

28 км, мужчины

Алексей Гущин – 1:32:50 Руслан Ищенко – 1:34:58 Николай Галанев – 1:41:10

28 км, женщины

Лидия Жукова – 1:50:52 Елена Меньшикова – 2:04:13 Тамара Елгина – 2:04:28

21,1 км, мужчины

Андрей Тимошин – 1:10:40 Кирилл Парфенов – 1:11:08 Семен Синцов – 1:11:28

21,1 км, женщины

Жанна Демидова – 1:21:18 Аленя Горбуля – 1:28:12 Валентина Перебейнус – 1:31:57

10 км, мужчины

Георгий Шаповалов – 32:41 Сергей Шалунов – 33:36 Михаил Никитенко – 34:39

10 км, женщины

Светлана Нурмухаметова – 38:59 Надежда Тищенко – 41:07 Анастасия Деревянко – 41:58

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning .