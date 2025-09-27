Валерий Лукин и Анастасия Рубцова стали победителями Galaxy Vladivostok Marathon
27 сентября во Владивостоке прошел 9-й международный марафон. Помимо основной дистанции 42,2 км, участникам также были доступны следующие дистанции: 28 км, 21,1 км, 10 км, 7 км, 3 км.
Для детей прошел забег на дистанции 1 км, для параатлетов – на дистанции 500 м.
Маршрут дистанций прошел по центральным улицам города, а также по мостам «Русский» и «Золотой».
Победителями марафон стали Валерий Лукин (МСМК, чемпион России на дистанции 100 км) и Анастасия Рубцова (МС, чемпионка Европы по скайраннингу).
Результаты победителей и призеров:
42,2 км, мужчины
Валерий Лукин – 2:25:57
Александр Канцебура – 2:29:48
Евгений Бушков – 2:32:26
42,2 км, женщины
Анастасия Рубцова – 2:48:51
Екатерина Смирнова – 2:53:11
Анастасия Шпак – 2:55:08
28 км, мужчины
Алексей Гущин – 1:32:50
Руслан Ищенко – 1:34:58
Николай Галанев – 1:41:10
28 км, женщины
Лидия Жукова – 1:50:52
Елена Меньшикова – 2:04:13
Тамара Елгина – 2:04:28
21,1 км, мужчины
Андрей Тимошин – 1:10:40
Кирилл Парфенов – 1:11:08
Семен Синцов – 1:11:28
21,1 км, женщины
Жанна Демидова – 1:21:18
Аленя Горбуля – 1:28:12
Валентина Перебейнус – 1:31:57
10 км, мужчины
Георгий Шаповалов – 32:41
Сергей Шалунов – 33:36
Михаил Никитенко – 34:39
10 км, женщины
Светлана Нурмухаметова – 38:59
Надежда Тищенко – 41:07
Анастасия Деревянко – 41:58
Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.