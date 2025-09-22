В Санкт-Петербурге пройдет благотворительный забег «Розовая лента». Собранные средства пойдут на помощь взрослым с онкологией
4 октября в Московском парке Победы в Санкт-Петербурге пройдет 3-й благотворительный забег «Розовая лента», который посвящен осведомленности о раке молочной железы. Собранные средства пойдут в фонд «Онкологика».
Участникам доступны два формата участия:
часовой забег в своем темпе;
1000 м.
Стоимость слота на дистанции 1 км составляет 750 рублей. Регистрация на часовой забег стоит 1500 рублей. Также участие можно принять онлайн за 750 рублей.
Регистрация проходит на сайте O-time.
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: O-time
