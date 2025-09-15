В Москве пройдет благотворительный забег «Спорт во благо» в поддержку людей с синдромом Дауна. Старт состоится 4 октября

4 октября в Москве пройдет благотворительный забег «Спорт во благо» в поддержку людей с синдромом Дауна. Старт состоится в Измайловском парке. Цель организаторов – собрать 2 000 000 рублей.

Участникам доступны следующие дистанции: фан-ран в костюмах на 500 м, 2 км, 5 км, 10 км, 21,1 км. Дети будут соревноваться на дистанциях 50 м, 500 м и 1 км.

Для бегунов с синдромом Дауна пройдет бесплатный «НЕособенный забег». Для юных атлетов от 0 до 5 лет доступна дистанция 50 м, для бегунов старше 6 лет – 500 м.

Стоимость слота на дистанции 21,1 км составляет 3500 рублей, на дистанции 10, 5 и 2 км – 3000 рублей. Для юношей и девушек 14-17 лет регистрация на дистанциях 2 и 5 км составляет 1750 рублей.

Регистрация проходит на сайте организатора .