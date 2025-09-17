0

Призовой фонд Московского марафон составит более 10 млн рублей

Призовой фонд Московского марафона составит 10,74 млн рублей. 

Организаторы наградят первых 10 мужчин и 10 женщин на марафонской дистанции. Победители получат по 900 тысяч, серебряные призеры – по 500 000 рублей, бронзовые призеры – по 400 000 рублей.

Также отдельно получат вознаграждение 3 самых быстрых мужчины и 3 женщины в национальном зачете: по 120 000 рублей за первое место, по 80 000 рублей за второе место, по 60 000 рублей за третье место. 

На дистанции 10 км денежные выплаты получит первая тройка мужчин и женщин.

Также с призовым фондом в этом году помогают меценаты и партнеры. Благодаря им новый рекордсмен России на дистанции 42,2 км может заработать 1,5 млн рублей, российский рекордсмен на дистанции 10 км – 1 млн рублей. Россиянка, которая пробежит быстрее 2 часов 28 минут получит 400 000 рублей. Бегунья, которая преодолеет дистанцию быстрее женского рекорда на Московском марафоне (2:28:02) выиграет дополнительные 500 000 рублей от партнеров.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Московский марафон
