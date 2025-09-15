  • Спортс
Никитин, Ахмадеев, Шаров, Попов, Ядгаров будут бороться за победу на дистанции 10 км в рамках Московского марафона

20 сентября в рамках Московского марафона пройдет забег на дистанции 10 км.

В прямой трансляции в социальной сети ВКонтакте организатора стали известны имена элитных атлетов. На старт дистанции 10 км выйдут: Владимир Никитин, Charles Rotich, Ринас Ахмадеев, Сергей Шаров, Искандер Ядгаров, Артем Попов, Виктор Гуржий, Егор Лимонов, Павел Адышкин, Роман Троценко, Дмитрий Иваненко, Андрей Сущеня, Николай Ляликов, Юрий Клопцов.

В этом году впервые пройдет трансляция забега на дистанции 10 км, подробную информацию писали в этой новости.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Московский марафон
