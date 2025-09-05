0

Алла Сидорова проведет бесплатную тренировку по бегу – в Москве в понедельник 8 сентября

Алла Сидорова, мастер спорта по легкой атлетике и серебряный призер Чемпионата России на дистанции 10 000 м, проведет бесплатную тренировку в Беговом центре в «Лужниках». Занятие пройдет в понедельник, 8 сентября, в 19:30.

На тренировке участники пробегут 5 км по территории «Лужников», выполнят комплекс специальных беговых упражнений, поработают над укреплением стоп, а также сделают растяжку.

Занятие подходит бегунам разного уровня подготовки. Потребуется предварительная регистрация на сайте Бегового центра.

Беговой центр – совместный проект Департамента спорта города Москвы и Бегового сообщества. Каждый день в будни с 7:00 до 11:00 и с 16:00 до 22:00 и в выходные с 7:00 до 13:00 посетителям Бегового центра открыт доступ на стадион, в зону ОФП и растяжки, раздевалки и камеры хранения.

Беговой центр находится в Москве на улице Лужники, 24с4В – на стадионе Южного спортивного центра.

В «Лужниках» открылся «Беговой центр». Заниматься можно будет бесплатно

Опубликовала: Юля Пухкал
Алла Сидорова
Тренировки
Бег
любительский спорт
Для тренеров и менеджеров атлетов проведут бесплатную программу обмена опытом. Заявки – до 10 сентября, обучение – во время Московского марафона
вчера, 08:20
Владимир Никитин планирует пробежать 21,1 км на Казанском полумарафоне быстрее 60 минут
33 сентября, 12:31
Хайлемарьям Кирос и Сифан Хассан выиграли марафон в Сиднее. Оба установили рекорды трассы
230 августа, 22:53
Том Эванс и Рут Крофт выиграли ультрамарафон UTMB. Митяевы, Юшина, Толстенко сошли с дистанции, Алексей Береснев – 31-й
130 августа, 16:55
Стали известны имена атлетов, которые будут соревноваться на чемпионате России по полумарафону. Забег пройдет в Ярославле 14 сентября
27 августа, 15:56
Сибусисо Кубека первым в мире выбежал 100 км из 6 часов. Ультрамарафонец Александр Сорокин стал третьим, отстав почти на 5 минут
126 августа, 15:03
Денис Степанов пробежал 1000-й полумарафон подряд. Он бегает 21 км каждый день больше 8 лет: «Это как чистить зубы, меня не тяготит»
426 августа, 14:33
Алексей Реунков проведет бесплатную тренировку в «Беговом центре» в Лужниках. Занятие пройдет в пятницу 29 августа
26 августа, 09:00
Елена Седова проведет бесплатную тренировку в «Беговом центре» в Лужниках. Занятие пройдет 18 августа
15 августа, 08:50
Александр Панжинский проведет бесплатную открытую тренировку в «Беговом центре» в «Лужниках». Она состоится 11 августа
8 августа, 08:50
