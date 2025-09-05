Алла Сидорова проведет бесплатную тренировку по бегу – в Москве в понедельник 8 сентября

Алла Сидорова , мастер спорта по легкой атлетике и серебряный призер Чемпионата России на дистанции 10 000 м, проведет бесплатную тренировку в Беговом центре в «Лужниках». Занятие пройдет в понедельник, 8 сентября, в 19:30.

На тренировке участники пробегут 5 км по территории «Лужников», выполнят комплекс специальных беговых упражнений, поработают над укреплением стоп, а также сделают растяжку.

Занятие подходит бегунам разного уровня подготовки. Потребуется предварительная регистрация на сайте Бегового центра .

Беговой центр – совместный проект Департамента спорта города Москвы и Бегового сообщества. Каждый день в будни с 7:00 до 11:00 и с 16:00 до 22:00 и в выходные с 7:00 до 13:00 посетителям Бегового центра открыт доступ на стадион, в зону ОФП и растяжки, раздевалки и камеры хранения.

Беговой центр находится в Москве на улице Лужники, 24с4В – на стадионе Южного спортивного центра.

