В Сочи пройдет фестиваль спорта IRONSTAR SIRIUS 2025. В программе: соревнования по триатлону, заплывы, забеги

С 3 по 5 октября на федеральной территории «Сириус в Сочи пройдет фестиваль спорта от организаторов IRONSTAR.

В пятницу 3 октября состоятся заплывы в акватории Имеретинского порта Черного моря на дистанциях одна (1,93 км) и две (3,704 км) морские мили. Также в этот день пройдут мужские и женские забеги на дистанции 5 км, а также детские старты на дистанциях 500 и 1000 м.

В субботу 4 октября пройдут соревнования по триатлону на «олимпийской» дистанции (1,5 км плавание + 40 км велогонка + 10 км бег) и на дистанции 1/8, которая пройдет в два этапа. На первом этапе участники преодолеют 500 м плавания, 20 км велоэтапа и 5,3 км бега. На второй этап попадут первые 30 мужчин и женщин и посоревнуются на дистанции SUPERSPRINT (0,3 км плавание + 9 км велогонка + 2 км бег).

В воскресенье 5 октября участники будут соревноваться на «полужелезной» дистанции и преодолеют 1,93 км плавательного этапа, 90 км велогонки и 21 км бега.

Регистрация еще доступна на сайте организатора .