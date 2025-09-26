  • Спортс
  • Здоровье
  • Новости
  • В Сочи пройдет фестиваль спорта IRONSTAR SIRIUS 2025. В программе: соревнования по триатлону, заплывы, забеги
0

В Сочи пройдет фестиваль спорта IRONSTAR SIRIUS 2025. В программе: соревнования по триатлону, заплывы, забеги

С 3 по 5 октября на федеральной территории «Сириус в Сочи пройдет фестиваль спорта от организаторов IRONSTAR. 

В пятницу 3 октября состоятся заплывы в акватории Имеретинского порта Черного моря на дистанциях одна (1,93 км) и две (3,704 км) морские мили. Также в этот день пройдут мужские и женские забеги на дистанции 5 км, а также детские старты на дистанциях 500 и 1000 м.  

В субботу 4 октября пройдут соревнования по триатлону на «олимпийской» дистанции (1,5 км плавание + 40 км велогонка + 10 км бег) и на дистанции 1/8, которая пройдет в два этапа. На первом этапе участники преодолеют 500 м плавания, 20 км велоэтапа и 5,3 км бега. На второй этап попадут первые 30 мужчин и женщин и посоревнуются на дистанции SUPERSPRINT (0,3 км плавание + 9 км велогонка + 2 км бег).

В воскресенье 5 октября участники будут соревноваться на «полужелезной» дистанции и преодолеют 1,93 км плавательного этапа, 90 км велогонки и 21 км бега.

Регистрация еще доступна на сайте организатора.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Забег
Календарь стартов
Бег
велошоссе
Ironstar Triathlon Russia
плавание
любительский спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Здоровье в Telegram
Материалы по теме
Перекрытая Москва 😍. Отдана велосипедистам, бегунам и триатлетам
16 августа, 12:10
Главные новости
Открылась регистрация на Казанский марафон. Забеги пройдут 2-3 мая
22 сентября, 14:27
В 12:00 откроется онлайн-регистрация на трейловый ультрамарафон GRUT 2026
22 сентября, 08:32
Себастьян Саве и Розмари Ванджиру стали победителями Берлинского марафона
21 сентября, 15:17
Кениец стал победителем Московского марафона. Неделин – 3-й
421 сентября, 08:19
Владимир Никитин и Светлана Аплачкина установили новые рекорды России на дистанции 10 км в рамках Московского марафона
620 сентября, 07:32
20 фактов о Московском марафоне
19 сентября, 21:10Спецпроект
Неделин, Реунков, Цибак, а также кенийские и эфиопские атлеты выступят на Московском марафоне. Среди женщин – Морозова, Александрова, Лега (Дмитриева)
515 сентября, 20:40
Сергей Шаров и Надежда Сизова стали чемпионами России в рамках Ярославского полумарафона. Первый на 10 км – Никитин
14 сентября, 09:01
Ринас Ахмадеев побил рекорд на дистанции 30 км в рамках марафона «Пушкин – Санкт-Петербург». Предыдущий результат держался 37 лет
77 сентября, 07:38
Алла Сидорова проведет бесплатную тренировку по бегу – в Москве в понедельник 8 сентября
5 сентября, 08:50
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий и Екатерина Митяевы примут участие в горном ультрамарафоне White Bride Ultra Gelendzhik, который пройдет 27-28 сентября
сегодня, 15:38
В Санкт-Петербурге пройдет благотворительный забег «Розовая лента». Собранные средства пойдут на помощь взрослым с онкологией
22 сентября, 15:38
Неделин о 3-м месте на Московском марафоне: «Очень тяжело далась гонка. Думали, что трасса станет легче»
21 сентября, 12:20
Победительница Московского марафона Луиза Лега: «Вчера созванивалась с бывшим тренером Вадимом Дроздовым, психологически он на меня подействовал»
21 сентября, 11:20
Призовой фонд Московского марафон составит более 10 млн рублей
17 сентября, 16:19
Никитин, Ахмадеев, Шаров, Попов, Ядгаров будут бороться за победу на дистанции 10 км в рамках Московского марафона
215 сентября, 18:01
В Москве пройдет благотворительный забег «Спорт во благо» в поддержку людей с синдромом Дауна. Старт состоится 4 октября
15 сентября, 17:36
Впервые на Московском марафоне покажут трансляцию дистанции 10 км
15 сентября, 15:47
Регистрации на трейловый забег NOVGOROD ICE 2026 раскупили за 10 минут. Старт состоится 15 февраля
15 сентября, 09:10
Трошкин и Лебедева выиграли полумарафон в Стерлитамаке
14 сентября, 19:10