Анонсировали дату юбилейного Казанского марафона. Забег пройдет 12 мая 2024 года, регистрация откроется 15 сентября
Организаторы спортивных мероприятий TIMERMAN анонсировали дату проведения юбилейного Казанского марафона. Он пройдет 12 мая 2024 года.
В рамках предстоящего забега пройдет Чемпионат России по марафону и Парад наций.
Старт и финиш юбилейного Казанского марафона будут располагаться у Кремля – ранее спортсмены стартовали у Центрального стадиона.
Организаторы обещают участникам новый масштаб забега, розыгрыш призов и измененную, но плоскую трассу.
Регистрация откроется 15 сентября на сайте TIMERMAN. Следить за обновлениями организаторов можно на их странице ВКонтакте или Telegram.
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