Стали известны имена элитных спортсменов, которые будут претендовать на призовые Московского марафона. Среди них есть дебютанты
Организаторы юбилейного Московского марафона опубликовали имена элитных спортсменов, которые будут соревноваться на дистанции 42,2 км.
Среди мужчин на старт выйдут:
- Степан Киселев с личным рекордом на марафоне в 2:11:28;
- Руслан Хорошилов, у которого предстоящий забег будет 31-м марафоном в карьере;
- Ильдар Миншин;
- Алексей Трошкин;
- Дмитрий Неделин с дебютом на Московском марафоне;
- Артур Бурцев.
В женскую элиту вошли:
- Луиза Дмитриева;
- Алина Прокопьева – Московский марафон будет 31-м в ее карьере;
- Александра Морозова;
- Дина Александрова – спортсменка побежит второй марафон в сезоне;
- Алена Татаринова, которая выйдет на старт после перерыва в 10 лет и дебютирует в Московском марафоне;
- Елена Толстых;
- Ирина Шевченко.
Победитель на марафонской дистанции может заработать до 800 000 рублей. Для этого необходимо пробежать 42, 2 км быстрее 2:12 у мужчин и 2:28 у женщин.
Десятый Московский марафон пройдет 17 сентября со стартом и финишем на стадионе «Лужники». Трасса забега охватит главные достопримечательности столицы: набережные Москвы-реки, Кремль, Крымский мост, Храм Христа Спасителя, Большой Театр и другие.
Узнать подробную информацию можно по ссылке, следить за обновлениями можно в Telegram-канале марафона.
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