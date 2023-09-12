Стали известны имена элитных спортсменов, которые будут претендовать на призовые Московского марафона. Среди них есть дебютанты

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Организаторы юбилейного Московского марафона опубликовали имена элитных спортсменов, которые будут соревноваться на дистанции 42,2 км.

Среди мужчин на старт выйдут:

В женскую элиту вошли:

Победитель на марафонской дистанции может заработать до 800 000 рублей. Для этого необходимо пробежать 42, 2 км быстрее 2:12 у мужчин и 2:28 у женщин.

Десятый Московский марафон пройдет 17 сентября со стартом и финишем на стадионе «Лужники». Трасса забега охватит главные достопримечательности столицы: набережные Москвы-реки, Кремль, Крымский мост, Храм Христа Спасителя, Большой Театр и другие. 

Узнать подробную информацию можно по ссылке, следить за обновлениями можно в Telegram-канале марафона

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