Стали известны имена элитных спортсменов, которые будут претендовать на призовые Московского марафона. Среди них есть дебютанты

Организаторы юбилейного Московского марафона опубликовали имена элитных спортсменов, которые будут соревноваться на дистанции 42,2 км.

Среди мужчин на старт выйдут:

В женскую элиту вошли:

Победитель на марафонской дистанции может заработать до 800 000 рублей. Для этого необходимо пробежать 42, 2 км быстрее 2:12 у мужчин и 2:28 у женщин.

Десятый Московский марафон пройдет 17 сентября со стартом и финишем на стадионе «Лужники». Трасса забега охватит главные достопримечательности столицы: набережные Москвы-реки, Кремль, Крымский мост, Храм Христа Спасителя, Большой Театр и другие.

Узнать подробную информацию можно по ссылке, следить за обновлениями можно в Telegram-канале марафона.