PushkinRun проведут забег «Арена Марафон» с финишем на «Сибур Арене». Он пройдет 29 октября

Беговое сообщество PushkinRun закроют сезон на забеге «Арена Марафон». Он пройдет 29 октября.

Для регистрации доступны четыре дистанции: 5 км, 10 км, 21,1 км и 42,2 км.

Трассы забега будут проложены на Крестовском острове. Схемы маршрутов и точное место старта объявят позже. Финиш будет располагаться в крытом концертно-спортивном комплексе «Арена» (бывший «Сибур Арена»).

Ранее такой финиш сделали организаторы Сибирского международного марафона в Омске – там он располагался внутри арены G-Drive.

Регистрация на забег от PushkinRun открыта на сайте RussiaRunning. Подробнее узнать о забеге можно по ссылке, следить за обновлениями организаторов можно в Telegram-канае.