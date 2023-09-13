В Татарстане пройдет Казанский национальный полумарафон. Забег состоится 1 октября, атлеты выйдут на старт в тюбетейках

Теги Бег Полумарафон любительский спорт Забег Календарь стартов Здоровье

1 октября в столице Республики Татарстан – городе Казани – пройдет Казанский национальный полумарафон. Этот забег – одно из самых долгожданных событий серии спортивных мероприятий TIMERMAN и второй по популярности после Казанского марафона. В прошлом году полумарафон собрал свыше 5000 участников из 260 городов и 62 регионов России.  

Главная особенность полумарафона – забег в тюбетейках, традиционных костюмах и татарская народная музыка, которая будет играть на протяжении всего дня. 

Для забегов доступны дистанции на 3 км, 10 км и 21,1 км. Регистрация открыта до 25 сентября включительно на сайте TIMERMAN.  Далее слоты можно будет приобрести только в день старта и при их наличии. 

В этом году Казанский национальный полумарафон станет предпоследним стартом TIMERMAN. Закроет беговой сезон Менделеевский кросс, который пройдет 15 октября. Регистрация на него также открыта по ссылке

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2 комментария

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gukmamop
Предлагаю самым креативным бежать только в тюбетейках
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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