В Татарстане пройдет Казанский национальный полумарафон. Забег состоится 1 октября, атлеты выйдут на старт в тюбетейках

1 октября в столице Республики Татарстан – городе Казани – пройдет Казанский национальный полумарафон. Этот забег – одно из самых долгожданных событий серии спортивных мероприятий TIMERMAN и второй по популярности после Казанского марафона. В прошлом году полумарафон собрал свыше 5000 участников из 260 городов и 62 регионов России.

Главная особенность полумарафона – забег в тюбетейках, традиционных костюмах и татарская народная музыка, которая будет играть на протяжении всего дня.

Для забегов доступны дистанции на 3 км, 10 км и 21,1 км. Регистрация открыта до 25 сентября включительно на сайте TIMERMAN. Далее слоты можно будет приобрести только в день старта и при их наличии.

В этом году Казанский национальный полумарафон станет предпоследним стартом TIMERMAN. Закроет беговой сезон Менделеевский кросс, который пройдет 15 октября. Регистрация на него также открыта по ссылке.