Результаты Белгородского полумарафона 2023. Победители – Ринас Ахмадеев и Дина Александрова
3 сентября в Белгороде прошел легкоатлетический забег «Белгородский полумарафон».
Для участия были доступны три взрослые дистанции на 5 км, 10 км, 21 км и детские забеги на 800 и 1500 м. Трассы прошли по центральным улицам города.
Результаты победителей:
21 км, мужчины
1. Ринас Ахмадеев – 1:04:42
2. Дмитрий Неделин – 1:05:33
3. Андрей Лейман – 1:07:06
21 км, женщины
1. Дина Александрова – 1:13:47
2. Елена Седова – 1:15:48
3. Алина Прокопьева – 1:16:32
10 км, мужчины
1. Николай Чавкин – 30:49
2. Сергей Попов – 31:25
3. Роман Малеев – 31:53
10 км, женщины
1. Наталья Ефимова – 37:12
2. Юлия Новикова – 39:11
3. Дарья Борисова – 39:43
5 км, мужчины
1. Алексей Анисимов – 16:12
2. Сергей Дубровский – 16:13
3. Руслан Малеев – 16:49
5 км, женщины
1. Анастасия Григорьева – 19:50
2. Ирина Свечникова – 20:16
3. Анастасия Глотова – 20:19
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте ResultsZone. Фотографии со старта появятся позже на сайте Sport-Images и на странице организаторов ВКонтакте.
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