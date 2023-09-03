Результаты Белгородского полумарафона 2023. Победители – Ринас Ахмадеев и Дина Александрова

3 сентября в Белгороде прошел легкоатлетический забег «Белгородский полумарафон».

Для участия были доступны три взрослые дистанции на 5 км, 10 км, 21 км и детские забеги на 800 и 1500 м. Трассы прошли по центральным улицам города.

Результаты победителей:

21 км, мужчины

1. Ринас Ахмадеев – 1:04:42

2. Дмитрий Неделин – 1:05:33

3. Андрей Лейман – 1:07:06

21 км, женщины

1. Дина Александрова – 1:13:47

2. Елена Седова – 1:15:48

3. Алина Прокопьева – 1:16:32

10 км, мужчины

1. Николай Чавкин – 30:49

2. Сергей Попов – 31:25

3. Роман Малеев – 31:53

10 км, женщины

1. Наталья Ефимова – 37:12

2. Юлия Новикова – 39:11

3. Дарья Борисова – 39:43

5 км, мужчины

1. Алексей Анисимов – 16:12

2. Сергей Дубровский – 16:13

3. Руслан Малеев – 16:49

5 км, женщины

1. Анастасия Григорьева – 19:50

2. Ирина Свечникова – 20:16

3. Анастасия Глотова – 20:19

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте ResultsZone. Фотографии со старта появятся позже на сайте Sport-Images и на странице организаторов ВКонтакте.

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