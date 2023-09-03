Результаты Ярославского полумарафона «Золотое кольцо» 2023. Победители – Артур Бурцев и Юлия Конякина
3 сентября в Ярославле прошел Х Ярославский полумарафон, забег серии «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу».
Для участия были доступны дистанции на 21,1 км, 10 км и 5 км, детские старты на 600 м и 300 м и эстафета 2х10,5 км.
Дистанция полумарафона прошла по Волжской набережной и историческому центру города с множеством храмов и соборов 17 века. Трассы других дистанций также были проложены по исторической части города.
Результаты победителей:
21,1 км, мужчины
1. Артур Бурцев – 1:06:36
2. Михаил Киргизов – 1:08:51
3. Максим Слухин – 1:09:27
21,1 км, женщины
1. Юлия Конякина – 1:17:23
2. Елена Толстых – 1:18:16
3. Надежда Сизова – 1:21:11
10 км, мужчины
1. Владимир Лешонков – 30:58
2. Сергей Конякин – 31:04
3. Андрей Тимошин – 31:29
10 км, женщины
1. Дина Пахтусова – 37:17
2. Алена Краснушкина – 37:41
3. Надежда Гаранина – 39:38
Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте RussiaRunning.
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