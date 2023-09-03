Результаты Ярославского полумарафона «Золотое кольцо» 2023. Победители – Артур Бурцев и Юлия Конякина

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3 сентября в Ярославле прошел Х Ярославский полумарафон, забег серии «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу».

Для участия были доступны дистанции на 21,1 км, 10 км и 5 км, детские старты на 600 м и 300 м и эстафета 2х10,5 км. 

Дистанция полумарафона прошла по Волжской набережной и историческому центру города с множеством храмов и соборов 17 века. Трассы других дистанций также были проложены по исторической части города. 

Результаты победителей:

21,1 км, мужчины

1. Артур Бурцев – 1:06:36

2. Михаил Киргизов – 1:08:51

3. Максим Слухин – 1:09:27

21,1 км, женщины

1. Юлия Конякина – 1:17:23

2. Елена Толстых – 1:18:16

3. Надежда Сизова – 1:21:11

10 км, мужчины

1. Владимир Лешонков – 30:58

2. Сергей Конякин – 31:04

3. Андрей Тимошин – 31:29

10 км, женщины

1. Дина Пахтусова – 37:17

2. Алена Краснушкина – 37:41

3. Надежда Гаранина – 39:38

Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте RussiaRunning

 

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