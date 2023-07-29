Открылась регистрация на экстремальный триатлон Wild Siberia 2024. Гонка пройдет ориентировочно 20-27 июля

Открылась регистрация на экстремальный триатлон Wild Siberia 2024. Ориентировочная дата проведения – 20-27 июля. Точная дата станет известна позже.

Для регистрации доступны железная дистанция на 226 км (плавание 3,8 км, велоэтап 180 км, бег 42 км) и полужелезная на 113 км (плавание 1,9 км, велоэтап 90 км, бег 21 км). Преодолеть железную можно как в формате личной гонки, так и в формате эстафеты.

Триатлон состоится в селе Акташ Республики Алтай. Плавательный этап пройдет на высокогорном озере Чейбеккель, велозаезд – по Чуйскому тракту, беговой этап – на Акташский ретранслятор к Озеру горных духов.

Стоимость участия:

35 000 рублей за личную гонку на 226 км,

45 000 рублей за эстафету на 226 км,

25 000 рублей за личную гонку на 113 км.

Зарегистрироваться и узнать дополнительную информацию можно на сайте Wild Siberia. Следить за обновлениями организаторов можно в их Telegram-канале.