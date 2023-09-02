Результаты Когалымского полумарафона 2023
В субботу 2 сентября в Когалыме (город в в Ханты-Мансийском автономном округе) прошел одноименный полумарафон от организаторов «Высшая Лига».
Для участия были доступны дистанции на 21 км, 5 км, эстафета 4х5 км и детский старт на 1 км.
Результаты победителей:
21 км, мужчины
1. Антон Овсянников – 1:11:58
2. Иван Гришин – 1:12:02
3. Виктор Чулков – 1:12:48
21 км, женщины
1. Анастасия Майнгардт – 1:25:53
2. Мария Молчанова – 1:34:27
3. Татьяна Зайцева – 1:44:06
5 км, мужчины
1. Артем Казаков – 17:01
2. Павел Кравец – 17:20
3. Денис Тимоховский – 17:48
5 км, женщины
1. Мария Лобанова – 18:14
2. Валерия Ефимова – 22:10
3. Оксана Панченко – 22:48
Эстафета
1. Команда «Лукойл-Коми» (Алекесандр Козлов, Николай Канев, Дарья Козлова, Руслан Мелентьев) – 1:13:33
2. Команда IMRUNNER (Рифат Хайруллин, Альберт Багаутдинов, Евгения Клос, Илья Пайгельдин) – 1:16:52
3. Команда «ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» (Ирина Шомко, Иван Богданов, Олег Петров, Александр Пушкарев) – 1:17:34
Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте RussiaRunning. Следить за обновлениями организаторов можно в Telegram-канале «Высшей Лиги».
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