Результаты Когалымского полумарафона 2023

В субботу 2 сентября в Когалыме (город в в Ханты-Мансийском автономном округе) прошел одноименный полумарафон от организаторов «Высшая Лига».

Для участия были доступны дистанции на 21 км, 5 км, эстафета 4х5 км и детский старт на 1 км.

Результаты победителей:

21 км, мужчины

1. Антон Овсянников – 1:11:58

2. Иван Гришин – 1:12:02

3. Виктор Чулков – 1:12:48

21 км, женщины

1. Анастасия Майнгардт – 1:25:53

2. Мария Молчанова – 1:34:27

3. Татьяна Зайцева – 1:44:06

5 км, мужчины

1. Артем Казаков – 17:01

2. Павел Кравец – 17:20

3. Денис Тимоховский – 17:48

5 км, женщины

1. Мария Лобанова – 18:14

2. Валерия Ефимова – 22:10

3. Оксана Панченко – 22:48

Эстафета

1. Команда «Лукойл-Коми» (Алекесандр Козлов, Николай Канев, Дарья Козлова, Руслан Мелентьев) – 1:13:33

2. Команда IMRUNNER (Рифат Хайруллин, Альберт Багаутдинов, Евгения Клос, Илья Пайгельдин) – 1:16:52

3. Команда «ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» (Ирина Шомко, Иван Богданов, Олег Петров, Александр Пушкарев) – 1:17:34

Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте RussiaRunning. Следить за обновлениями организаторов можно в Telegram-канале «Высшей Лиги».