Результаты Пермского марафона 2023
2-3 сентября в Перми состоялся легкоатлетический забег «Пермский марафон». –
В субботу 2 сентября был дан старт детским забегам и забегам для людей с ограниченными возможностями здоровья. В воскресенье прошли забеги на 42,2 км, 21,1 км, 10 км, 5 км и 3 км.
Трассы стартов проходили по историческому центру города Перми.
Результаты победителей:
42,2 км, мужчины
1. Алексей Реунков – 2:17:28
2. Николай Волков – 2:18:48
3. Иван Кузнецов – 2:20:47
42,2 км, женщины
1. Любовь Добровольская – 2:46:39
2. Александра Афанасова – 2:52:09
3. Лилия Салахутдинова – 2:52:31
21,1 км, мужчины
1. Александр Именин – 1:06:22
2. Владимир Чистяков – 1:10:04
3. Константин Усольцев – 1:11:33
21,1 км, женщины
1. Наталья Леонтьева – 1:15:11
2. Софья Каменева – 1:18:10
3. Ольга Горина – 1:22:53
10 км, мужчины
1. Илья Козырев – 31:09
2. Антон Большаков – 32:52
3. Алексей Краснов – 32:58
10 км, женщины
1. Мария Бережная – 36:38
2. Карина Батина – 36:42
3. Галина Грахова – 36:42
5 км, мужчины
1. Дэниэл Чугайнов – 15:04
2. Вячеслав Белоусов – 15:08
3. Кирилл Горкунов – 15:58
5 км, женщины
1. Кристина Тюленева – 18:10
2. Валентина Галимова – 18:27
3. Елена Носкова – 18:32
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте RussiaRunning.
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