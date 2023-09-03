Результаты Пермского марафона 2023

2-3 сентября в Перми состоялся легкоатлетический забег «Пермский марафон». –

В субботу 2 сентября был дан старт детским забегам и забегам для людей с ограниченными возможностями здоровья. В воскресенье прошли забеги на 42,2 км, 21,1 км, 10 км, 5 км и 3 км.

Трассы стартов проходили по историческому центру города Перми.

Результаты победителей:

42,2 км, мужчины

1. Алексей Реунков – 2:17:28

2. Николай Волков – 2:18:48

3. Иван Кузнецов – 2:20:47

42,2 км, женщины

1. Любовь Добровольская – 2:46:39

2. Александра Афанасова – 2:52:09

3. Лилия Салахутдинова – 2:52:31

21,1 км, мужчины

1. Александр Именин – 1:06:22

2. Владимир Чистяков – 1:10:04

3. Константин Усольцев – 1:11:33

21,1 км, женщины

1. Наталья Леонтьева – 1:15:11

2. Софья Каменева – 1:18:10

3. Ольга Горина – 1:22:53

10 км, мужчины

1. Илья Козырев – 31:09

2. Антон Большаков – 32:52

3. Алексей Краснов – 32:58

10 км, женщины

1. Мария Бережная – 36:38

2. Карина Батина – 36:42

3. Галина Грахова – 36:42

5 км, мужчины

1. Дэниэл Чугайнов – 15:04

2. Вячеслав Белоусов – 15:08

3. Кирилл Горкунов – 15:58

5 км, женщины

1. Кристина Тюленева – 18:10

2. Валентина Галимова – 18:27

3. Елена Носкова – 18:32

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте RussiaRunning.