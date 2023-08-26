Результаты Калужского Космического марафона
25-26 августа в Калуге в честь дня города состоялся Калужский Космический Марафон. Забег прошел на живописном берегу Яченского водохранилища.
В пятницу был дан старт детским забегам на 300 м, 600 м, 1 км и 2 км и забегу безграничных возможностей на 600 м.
В субботу состоялись забеги на 5 км, 10 км и 21,1 км.
Результаты победителей:
5 км, мужчины
1. Алексей Бубнев – 17:24
2. Кирилл Мировичев – 17:24
3. Алексей Дорохин – 17:28
5 км, женщины
1. Ирина Марачева – 18:40
2. Валерия Зубкова – 18:44
3. Елена Молева – 20:00
10 км, мужчины
1. Артем СЕриков – 30:13
2. Сергей Суббочев – 31:00
3. Александр Легков – 32:09
10 км, женщины
1. Ирина Леонова – 36:36
2. Алеся Сулим – 38:34
3. Владислава Цуркова – 39:25
21,1 км, мужчины
1. Даниил Мусатов – 1:12:47
2. Александр Миронов – 1:15:24
3. Михаил Миронов – 1:17:53
21,1 км, женщины
1. Юлия Рыжанкова – 1:19:34
2. Наталья Студеникина – 1:22:27
3. Анастасия Сычева – 1:28:17
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте O-time. Фотографии появятся позже на сайте Sport-Images. Следить за обновлениями организаторов можно на их странице ВКонтакте.
И почему "Космический",а не "Вселенский" или "Межгалактический",например?