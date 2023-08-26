Результаты Калужского Космического марафона

25-26 августа в Калуге в честь дня города состоялся Калужский Космический Марафон. Забег прошел на живописном берегу Яченского водохранилища.

В пятницу был дан старт детским забегам на 300 м, 600 м, 1 км и 2 км и забегу безграничных возможностей на 600 м.

В субботу состоялись забеги на 5 км, 10 км и 21,1 км.

Результаты победителей:

5 км, мужчины

1. Алексей Бубнев – 17:24

2. Кирилл Мировичев – 17:24

3. Алексей Дорохин – 17:28

5 км, женщины

1. Ирина Марачева – 18:40

2. Валерия Зубкова – 18:44

3. Елена Молева – 20:00

10 км, мужчины

1. Артем СЕриков – 30:13

2. Сергей Суббочев – 31:00

3. Александр Легков – 32:09

10 км, женщины

1. Ирина Леонова – 36:36

2. Алеся Сулим – 38:34

3. Владислава Цуркова – 39:25

21,1 км, мужчины

1. Даниил Мусатов – 1:12:47

2. Александр Миронов – 1:15:24

3. Михаил Миронов – 1:17:53

21,1 км, женщины

1. Юлия Рыжанкова – 1:19:34

2. Наталья Студеникина – 1:22:27

3. Анастасия Сычева – 1:28:17

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте O-time. Фотографии появятся позже на сайте Sport-Images. Следить за обновлениями организаторов можно на их странице ВКонтакте.