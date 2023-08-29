Открылась регистрация на марафон «Белые ночи». Забег пройдет 29 июня 2024

Открылась регистрация на 33-й марафон «Белые ночи». Забег пройдет 29 июня 2024 года в Санкт-Петербурге.

Организаторами марафона выступят Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга и «Беговое сообщество».

Для участия доступны дистанции на 42,2 и 10 км. Марафонскую дистанцию можно пробежать в формате эстафеты.

Старт забегам будет дан у «Газпром Арены», финишируют атлеты на Дворцовой площади.

Зарегистрироваться и узнать дополнительную информацию можно на сайте «Бегового сообщества». Следить за обновлениями организаторов можно в Telegram-канале.