Открылась регистрация на марафон «Белые ночи». Забег пройдет 29 июня 2024

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Открылась регистрация на 33-й марафон «Белые ночи». Забег пройдет 29 июня 2024 года в Санкт-Петербурге. 

Организаторами марафона выступят Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга и «Беговое сообщество».

Для участия доступны дистанции на 42,2 и 10 км. Марафонскую дистанцию можно пробежать в формате эстафеты. 

Старт забегам будет дан у «Газпром Арены», финишируют атлеты на Дворцовой площади. 

Зарегистрироваться и узнать дополнительную информацию можно на сайте «Бегового сообщества». Следить за обновлениями организаторов можно в Telegram-канале

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