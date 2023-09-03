Результаты Уфимского международного марафона 2023

В эти выходные в столице республики Башкортостан – городе Уфе состоялся IX Уфимский международный марафон.

В субботу 2 сентября прошли детские забеги. В воскресенье 3 сентября был дан старт взрослым дистанциям – 42,2 км, 21,1 км, 10 км, 5 км и 2 км.

Маршруты всех дистанций были проложены по исторической части Уфы. Атлеты бежали по ровному асфальтовому покрытию мимо памятника башкирскому герою Салавату Юлаеву, гостиного двора, фонтана «7 девушек» и других достопримечательностей.

Результаты победителей:

42,2 км, мужчины

1. Артем Забалуев – 2:31:19

2. Денис Дудченко – 2:38:00

3. Ильнур Киекбаев – 2:39:06

42,2 км, женщины

1. Ульяна Шарикова – 2:57:16

2. Вера Исмагилова – 3:01:09

3. Ольга Зырянова – 3:06:38

21,1 км, мужчины

1. Денис Валитов – 1:07:10

2. Станислав Агельяров – 1:07:47

3. Олег Марусин – 1:11:53

21,1 км, женщины

1. Эльзаса Валиуллина – 1:22:44

2. Екатерина Казанцева – 1:25:09

3. Александра Байболдина – 1:25:48

10 км, мужчины

1. Руслан Алтынбаев – 31:00

2. Альберт Рамазанов – 31:09

3. Арсений Миняков – 31:37

10 км, женщины

1. Галина Зиятдинова – 36:55

2. Альфия Гибадуллина – 37:02

3. Ольга Федорова – 37:30

5 км, мужчины

1. Андрей Исайчев – 14:53

2. Григорий Андреев – 14:59

3. Тимир Садыков – 15:47

5 км, женщины

1. Алсу Габдуллина – 17:07

2. Екатерина Гущина – 17:38

3. Екатерина Прокофьева – 17:55

2 км, мужчины

1. Константин Киланов – 8:10

2. Мванабена Магнифик – 9:31

3. Жарни Кимпеди – 9:37

2 км, женщины

1. Дарина Келарева – 9:02

2. Елизавета Косолапова – 10:19

3. Анна Макарова – 10:44

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте RussiaRunning.