Результаты Уфимского международного марафона 2023
В эти выходные в столице республики Башкортостан – городе Уфе состоялся IX Уфимский международный марафон.
В субботу 2 сентября прошли детские забеги. В воскресенье 3 сентября был дан старт взрослым дистанциям – 42,2 км, 21,1 км, 10 км, 5 км и 2 км.
Маршруты всех дистанций были проложены по исторической части Уфы. Атлеты бежали по ровному асфальтовому покрытию мимо памятника башкирскому герою Салавату Юлаеву, гостиного двора, фонтана «7 девушек» и других достопримечательностей.
Результаты победителей:
42,2 км, мужчины
1. Артем Забалуев – 2:31:19
2. Денис Дудченко – 2:38:00
3. Ильнур Киекбаев – 2:39:06
42,2 км, женщины
1. Ульяна Шарикова – 2:57:16
2. Вера Исмагилова – 3:01:09
3. Ольга Зырянова – 3:06:38
21,1 км, мужчины
1. Денис Валитов – 1:07:10
2. Станислав Агельяров – 1:07:47
3. Олег Марусин – 1:11:53
21,1 км, женщины
1. Эльзаса Валиуллина – 1:22:44
2. Екатерина Казанцева – 1:25:09
3. Александра Байболдина – 1:25:48
10 км, мужчины
1. Руслан Алтынбаев – 31:00
2. Альберт Рамазанов – 31:09
3. Арсений Миняков – 31:37
10 км, женщины
1. Галина Зиятдинова – 36:55
2. Альфия Гибадуллина – 37:02
3. Ольга Федорова – 37:30
5 км, мужчины
1. Андрей Исайчев – 14:53
2. Григорий Андреев – 14:59
3. Тимир Садыков – 15:47
5 км, женщины
1. Алсу Габдуллина – 17:07
2. Екатерина Гущина – 17:38
3. Екатерина Прокофьева – 17:55
2 км, мужчины
1. Константин Киланов – 8:10
2. Мванабена Магнифик – 9:31
3. Жарни Кимпеди – 9:37
2 км, женщины
1. Дарина Келарева – 9:02
2. Елизавета Косолапова – 10:19
3. Анна Макарова – 10:44
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте RussiaRunning.
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