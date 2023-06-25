Результаты Балтийского трейла «Белые ночи» 2023

24 июня в Сестрорецке (Ленинградская область) на Дубковском пляже прошел Балтийский трейл «Белые ночи» от организаторов PushkinRun.

Для участия были доступны забеги на 21,1 км, 10 км и 5 км и пижамный забег на 1 км. Трассы всех стартов прошли по песку.

Результаты победителей:

21,1 км, мужчины

1. Сергей Колесов – 1:17:34

2. Денис Ермаков – 1:20:10

3. Александр Рачинин – 1:21:12

21,1 км, женщины

1. Анна Ильина – 1:30:26

2. Мария Койнова – 1:36:08

3. Светлана Волкова – 1:40:59

10 км, мужчины

1. Александр Сапрыкин – 35:15

2. Станислав Ледников-Столяров – 35:29

3. Алексей Серов – 37:43

10 км, женщины

1. Дарья Анисимова – 41:26

2. Ольга Воробьева – 42:11

3. Дарья Елоева – 42:50

5 км, мужчины

1. Алексей Реунков – 16:04

2. Юрий Чечун – 16:35

3. Зокиржон Рузибоев – 17:46

5 км, женщины

1. Вера Стаценко – 19:25

2. Наталья Соколова – 19:45

3. Алиса Кубышкина – 20:03

Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте RussiaRunning.Следить за обновлениями организаторов можно на их странице ВКонтакте или Telegram-канале.