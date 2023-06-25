Результаты Балтийского трейла «Белые ночи» 2023
24 июня в Сестрорецке (Ленинградская область) на Дубковском пляже прошел Балтийский трейл «Белые ночи» от организаторов PushkinRun.
Для участия были доступны забеги на 21,1 км, 10 км и 5 км и пижамный забег на 1 км. Трассы всех стартов прошли по песку.
Результаты победителей:
21,1 км, мужчины
1. Сергей Колесов – 1:17:34
2. Денис Ермаков – 1:20:10
3. Александр Рачинин – 1:21:12
21,1 км, женщины
1. Анна Ильина – 1:30:26
2. Мария Койнова – 1:36:08
3. Светлана Волкова – 1:40:59
10 км, мужчины
1. Александр Сапрыкин – 35:15
2. Станислав Ледников-Столяров – 35:29
3. Алексей Серов – 37:43
10 км, женщины
1. Дарья Анисимова – 41:26
2. Ольга Воробьева – 42:11
3. Дарья Елоева – 42:50
5 км, мужчины
1. Алексей Реунков – 16:04
2. Юрий Чечун – 16:35
3. Зокиржон Рузибоев – 17:46
5 км, женщины
1. Вера Стаценко – 19:25
2. Наталья Соколова – 19:45
3. Алиса Кубышкина – 20:03
Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте RussiaRunning.Следить за обновлениями организаторов можно на их странице ВКонтакте или Telegram-канале.
Комментарии