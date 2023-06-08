Беговой клуб «Сосновка» из Санкт-Петербурга бросил вызов «Беговому монастырю». Первый клубный матч состоится 8 июля в Москве

Беговое сообщество «Сосновка» из Санкт-Петербурга бросило вызов сильнейшему клубу страны – «Беговому монастырю».

Первый клубный матч пройдет 8 июля в рамках «Ночного забега» в Москве. На старт выйдут 5 парней и 2 девушки.

Пять человек «Сосновки» в этом году выступают на первенстве России U23. Мария Сегалова, прошлогодняя победительница первенства в беге на 10 000 метров, также бежит со стороны петербургского клуба.

Команду за собой поведут Григорий Корепин и Владимир Пономарев. Корепин – рекордсмен России среди юниоров в беге на 1500 метров. Свою дебютную дистанцию на 5000 метров на командном чемпионате страны он пробежал за 14:04. Пономарев – обладатель кубка Европы по кроссу среди юниоров, неоднократный победитель внутрироссийских стартов и первенств. Его личный рекорд на дистанции 10 км – 29:56.

Новый лидер «Бегового монастыря», Дмитрий Неделин, будет бежать московский «Ночной забег» после петербургского марафона «Белые ночи». Не факт, что он примет участие в клубном матче с «Сосновкой». Павел Адышкин пока только набирает кондиции и на старты не выходит. У московского клуба сильный женский состав во главе с Аллой Сидоровой – именно женская команда может внести решающий вклад в финальный результат.

Ознакомиться с беговым коллективом из Петербурга можно на YouTube-канале «Нелегкая атлетика» – там вышел обзорный выпуск про «Сосновку».