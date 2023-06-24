Результаты фестиваля Zuratkul Fest 2023

23-24 июня в национальном парке «Зюраткуль» Челябинской области состоялся спортивный фестиваль Zuratkul Fest.

В его рамках прошли трейловые забеги по вершинам и хребтам национального парка, детские старты по равнинной местности, скандинавская ходьба по эко-тропам, семейные походы на вершины хребта, заплыв на SUP-бордах и многое другое.

Для забегов были доступны дистанции на 84 км, 54 км, 35 км и 10 км.

Результаты победителей:

84 км, мужчины

1. Антон Нестеренко – 8:58:43

2. Антон Казаков – 9:54:16

3. Михаил Конышев – 9:54:48

84 км, женщины

1. Мария Игнатишина – 12:17:10

2. Ксения Сабурова – 12:46:17

3. Анна Алешкина – 13:05:31

54 км, мужчины

1. Дмитрий Дуркин – 4:54:29

2. Алексей Долгушин – 5:24:23

3. Михаил Шевнин – 5:48:01

54 км, женщины

1. Татьяна Суханова – 5:58:25

2. Ольга Адова – 6:20:58

3. Екатерина Запивахина – 7:03:37

35 км, мужчины

1. Евгений Марков – 2:53:28

2. Алексей Никоноров – 3:01:03

3. Антон Королев – 3:09:15

35 км, женщины

1. Елена Носкова – 3:41:06

2. Лейсан Калентьева – 3:56:53

3. Мария Андреева – 4:04:25

10 км, мужчины

1. Максим Тимофеев – 47:41

2. Евгений Бренинг – 52:29

3. Александр Пирогов – 54:11

10 км, женщины

1. Ольга Рускол – 1:11:54

2. Наталья Мазурок – 1:12:28

3. Ольга Феденева – 1:13:58

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте MyRace.