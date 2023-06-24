Результаты фестиваля Zuratkul Fest 2023
23-24 июня в национальном парке «Зюраткуль» Челябинской области состоялся спортивный фестиваль Zuratkul Fest.
В его рамках прошли трейловые забеги по вершинам и хребтам национального парка, детские старты по равнинной местности, скандинавская ходьба по эко-тропам, семейные походы на вершины хребта, заплыв на SUP-бордах и многое другое.
Для забегов были доступны дистанции на 84 км, 54 км, 35 км и 10 км.
Результаты победителей:
84 км, мужчины
1. Антон Нестеренко – 8:58:43
2. Антон Казаков – 9:54:16
3. Михаил Конышев – 9:54:48
84 км, женщины
1. Мария Игнатишина – 12:17:10
2. Ксения Сабурова – 12:46:17
3. Анна Алешкина – 13:05:31
54 км, мужчины
1. Дмитрий Дуркин – 4:54:29
2. Алексей Долгушин – 5:24:23
3. Михаил Шевнин – 5:48:01
54 км, женщины
1. Татьяна Суханова – 5:58:25
2. Ольга Адова – 6:20:58
3. Екатерина Запивахина – 7:03:37
35 км, мужчины
1. Евгений Марков – 2:53:28
2. Алексей Никоноров – 3:01:03
3. Антон Королев – 3:09:15
35 км, женщины
1. Елена Носкова – 3:41:06
2. Лейсан Калентьева – 3:56:53
3. Мария Андреева – 4:04:25
10 км, мужчины
1. Максим Тимофеев – 47:41
2. Евгений Бренинг – 52:29
3. Александр Пирогов – 54:11
10 км, женщины
1. Ольга Рускол – 1:11:54
2. Наталья Мазурок – 1:12:28
3. Ольга Феденева – 1:13:58
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте MyRace.
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