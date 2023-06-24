Результаты Деминского бегового полумарафона 2023

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В субботу 24 июня в Демино (деревня в Ярославской области) прошел Деминский беговой полумарафон. 

Для забега были доступны три взрослые дистанции на 21,1 км, 10 км и 3 км и детские старты на 300 м и 1 км. Всего в полумарафоне приняло участие 700 человек. 

Результаты победителей:

21,1 км, мужчины

1. Дмитрий Шунин – 1:15:04

2. Никита Александров – 1:15:16

3. Андрей Кузнецов – 1:16:16

21,1 км, женщины

1. Екатерина Сергеева – 1:32:39

2. Ольга Федорова – 1:37:49

3. Мария Меньшикова – 1:38:57

10 км, мужчины

1. Александр Якутилов – 38:51

2. Владислав Аникеев – 39:03

3. Егор Карпов – 39:11

10 км, женщины

1. Светлана Николаева – 45:39

2. Ирина Гусева – 48:15

3. Ирина Кудринская – 48:49

 Результаты всех участников можно посмотреть на сайте RussiaRunning. Следить за обновлениями организаторов можно на их странице ВКонтакте

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