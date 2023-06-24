Результаты Деминского бегового полумарафона 2023
В субботу 24 июня в Демино (деревня в Ярославской области) прошел Деминский беговой полумарафон.
Для забега были доступны три взрослые дистанции на 21,1 км, 10 км и 3 км и детские старты на 300 м и 1 км. Всего в полумарафоне приняло участие 700 человек.
Результаты победителей:
21,1 км, мужчины
1. Дмитрий Шунин – 1:15:04
2. Никита Александров – 1:15:16
3. Андрей Кузнецов – 1:16:16
21,1 км, женщины
1. Екатерина Сергеева – 1:32:39
2. Ольга Федорова – 1:37:49
3. Мария Меньшикова – 1:38:57
10 км, мужчины
1. Александр Якутилов – 38:51
2. Владислав Аникеев – 39:03
3. Егор Карпов – 39:11
10 км, женщины
1. Светлана Николаева – 45:39
2. Ирина Гусева – 48:15
3. Ирина Кудринская – 48:49
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте RussiaRunning. Следить за обновлениями организаторов можно на их странице ВКонтакте.
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