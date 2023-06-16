Организаторы ультратрейлов WILD TRAIL анонсировали новую гонку. Она пройдет 7-8 октября в Чечне

Команда Wild Trail анонсировала даты новой гонки Veduchi Wild Trail. Она состоится 7-8 октября 2023 года в Чеченской республике на территории курортов «Казеной-Ам» и «Ведучи».

По словам организаторов, провести старт в Чечне решили из-за красивой природы, великолепных гор и достопримечательностей в виде старинных аулов и башенных комплексов.

«Всего планируются несколько коротких дистанций до 10 км, средние дистанции на 35-50 км и длинная дистанция. Короткие забеги подойдут тем, кто хочет попробовать свои силы, понять, что такое трейл. Средние дистанции – для всех, кто уверен в своих силах, длинная – для тех, кто давно бегает именно трейлы», – сообщила Sports.ru Кристина Гирник, со-основатель Wild Trail и начальник дистанции и разметки.

Длинная дистанция соединит озеро Кезеной-Ам и село Ведучи: атлеты будут стартовать от берега горного озера, а финишируют в Ведучах.

Трассы проложат по гравийным дорогам – дистанции подойдут даже тем, кто ранее бегал только по асфальту. Маршруты пройдут через природные объекты в виде хребтов, перевалов с видами на долины рек и пастбища. Технически сложные участки будут только на длинной дистанции.

Старт проведут при поддержке КАВКАЗ.РФ, Правительства и Министерства туризма Чеченской республики.

Дополнительная информация о трассах и регистрации появится позже. Следить за обновлениями организаторов можно в их Telegram-канале, на странице ВКонтакте или на официальном сайте.