Спортивный бренд GRI стал партнером Гатчинского полумарафона. Забег пройдет 12 ноября
Российский бренд спортивной экипировки GRI стал спортивным партнером Гатчинского полумарафона. Об этом GRI сообщил в своем Telegram-канале.
Гатчинский полумарафон проводится с 2010 года и входит в десятку крупнейших забегов России на 21,1 км. В этом году забег состоится 12 ноября.
Следить за обновлениями бренда можно в Telegram, за обновлениями организаторов полумарафона – на их странице ВКонтакте.
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