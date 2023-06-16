Спортивный бренд GRI стал партнером Гатчинского полумарафона. Забег пройдет 12 ноября

Российский бренд спортивной экипировки GRI стал спортивным партнером Гатчинского полумарафона. Об этом GRI сообщил в своем Telegram-канале.

Гатчинский полумарафон проводится с 2010 года и входит в десятку крупнейших забегов России на 21,1 км. В этом году забег состоится 12 ноября.

Следить за обновлениями бренда можно в Telegram, за обновлениями организаторов полумарафона – на их странице ВКонтакте.