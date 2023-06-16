Спортивный бренд GRI стал партнером Гатчинского полумарафона. Забег пройдет 12 ноября

Теги Бег Полумарафон любительский спорт стиль Забег Календарь стартов Гатчинский полумарафон Здоровье

Российский бренд спортивной экипировки GRI стал спортивным партнером Гатчинского полумарафона. Об этом GRI сообщил в своем Telegram-канале.

Гатчинский полумарафон проводится с 2010 года и входит в десятку крупнейших забегов России на 21,1 км. В этом году забег состоится 12 ноября. 

Следить за обновлениями бренда можно в Telegram, за обновлениями организаторов полумарафона – на их странице ВКонтакте

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ahma007
ГАЧИнский :)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий