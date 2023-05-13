Результаты Мышкинского полумарафона «По шести холмам» 2023

В субботу 13 мая в Мышкине (город в Ярославской области) состоялся второй забег серии «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу».

Для участия были доступны дистанции для любого уровня подготовки: 3 км, 10 км, 21,1 км, а также детские старты на 300 и 600 метров. Принять участие в забегах можно было и в онлайн-формате.

Трасса забегов пролегала вдоль старинных улиц города и по набережной Волги.

Результаты победителей:

3 км, мужчины

1. Антон Колошин –10:30

2. Иван Виноградов – 10:51

3. Артем Карелин – 10:58

3 км, женщины

1. Ксения Донец – 11:36

2. Елизавета Соколова – 12:09

3. Ксения Щерба – 13:20

10 км, мужчины

1. Сергей Бабушинов – 34:41

2. Евгений Кочегаров – 35:50

3. Александр Салов – 36:30

10 км, женщины

1. Екатерина Александрова – 37:58

2. Галина Шепель – 43:30

3. Гузель Мингалиева – 44:18

21,1 км, мужчины

1. Алексей Макалюкин 1:14:10

2. Сергей Абрагимов – 1:14:28

3. Андрей Смирнов – 1:15:26

21,1 км, женщины

1. Полина Авдеева – 1:25:54

2. Евгения Яньшина (Румянцева) – 1:27:35

3. Инна Супонева – 1:34:51

Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на RussiaRunning. Фотографии с забега можно найти в социальных сетях организаторов.