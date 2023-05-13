Результаты Мышкинского полумарафона «По шести холмам» 2023
В субботу 13 мая в Мышкине (город в Ярославской области) состоялся второй забег серии «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу».
Для участия были доступны дистанции для любого уровня подготовки: 3 км, 10 км, 21,1 км, а также детские старты на 300 и 600 метров. Принять участие в забегах можно было и в онлайн-формате.
Трасса забегов пролегала вдоль старинных улиц города и по набережной Волги.
Результаты победителей:
3 км, мужчины
1. Антон Колошин –10:30
2. Иван Виноградов – 10:51
3. Артем Карелин – 10:58
3 км, женщины
1. Ксения Донец – 11:36
2. Елизавета Соколова – 12:09
3. Ксения Щерба – 13:20
10 км, мужчины
1. Сергей Бабушинов – 34:41
2. Евгений Кочегаров – 35:50
3. Александр Салов – 36:30
10 км, женщины
1. Екатерина Александрова – 37:58
2. Галина Шепель – 43:30
3. Гузель Мингалиева – 44:18
21,1 км, мужчины
1. Алексей Макалюкин 1:14:10
2. Сергей Абрагимов – 1:14:28
3. Андрей Смирнов – 1:15:26
21,1 км, женщины
1. Полина Авдеева – 1:25:54
2. Евгения Яньшина (Румянцева) – 1:27:35
3. Инна Супонева – 1:34:51
Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на RussiaRunning. Фотографии с забега можно найти в социальных сетях организаторов.
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