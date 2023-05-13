Результаты Московского полумарафона 2023. Победители на 5 км – Евгений Кунц и Светлана Аплачкина

В эти выходные в Москве проходит крупнейший забег России на дистанции 21,1 км от команды «Беговое сообщество».

В субботу 13 мая на территории Олимпийского комплекса «Лужники» состоялся забег-спутник на 5 км. В нем приняло участие 5076 человек.

Результаты победителей:

5 км, мужчины

1. Евгений Кунц – 14:42

2. Андрей Стрижаков – 14:44

3. Евгений Валитов – 14:44

5 км, женщины

1. Светлана Аплачкина – 15:44

2. Юлия Конякина – 16:54

3. Екатерина Скрипникова – 17:36

Забег на 21,1 км пройдет в воскресенье 14 мая. На дистанцию заявлены Владимир Никитин, Андрей Лейман, Искандер Ядгаров, Анна Викулова, Елена Седова и другие сильные спортсмены и спортсменки.