Результаты Московского полумарафона 2023. Победители на 5 км – Евгений Кунц и Светлана Аплачкина
В эти выходные в Москве проходит крупнейший забег России на дистанции 21,1 км от команды «Беговое сообщество».
В субботу 13 мая на территории Олимпийского комплекса «Лужники» состоялся забег-спутник на 5 км. В нем приняло участие 5076 человек.
Результаты победителей:
5 км, мужчины
1. Евгений Кунц – 14:42
2. Андрей Стрижаков – 14:44
3. Евгений Валитов – 14:44
5 км, женщины
1. Светлана Аплачкина – 15:44
2. Юлия Конякина – 16:54
3. Екатерина Скрипникова – 17:36
Забег на 21,1 км пройдет в воскресенье 14 мая. На дистанцию заявлены Владимир Никитин, Андрей Лейман, Искандер Ядгаров, Анна Викулова, Елена Седова и другие сильные спортсмены и спортсменки.
Комментарии