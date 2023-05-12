Участники Московского полумарафона помогут детям-сиротам. Каждый километр конвертируют в рубли и переведут в фонд «Арифметика Добра»

Теги Бег любительский спорт Московский полумарафон Благотворительность Забег Календарь стартов Здоровье

13-14 мая в Москве состоится крупнейший забег России на дистанции 21,1 км. Атлеты смогут помочь детям-сиротам, пробежав любую дистанцию. 

Полумарафон пройдет при поддержке автомобильной марки CHERY, которая оцифрует и конвертирует в рубли каждый преодоленный километр каждого участника забега. Получившуюся сумму компания перечислит благотворительному фонду «Арифметика Добра».

Также CHERY подарит участникам полумарафона полезные подарки: бафф, спортивную бутылку с пульверизатором, поясную сумку с фляжкой, наручный кейс для телефона, охлаждающее полотенце. Для того, чтобы его получить, бегуну будет необходимо сделать оригинальное фото в бренд-зоне CHERY и выложить его в любую социальную сеть с хэштегом #километрыдобра.

Следить за новостями Московского полумарафона можно в Telegram-канале организаторов «Беговое сообщество».

 

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