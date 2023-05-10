В Москве пройдет благотворительный забег «Спорт во благо» в поддержку людей с синдромом Дауна. Он состоится 20 мая

20 мая в Измайловском парке в Москве состоится забег «Спорт во благо», организованный благотворительным фондом «Синдром любви». Цель забега – собрать 1,5 миллиона рублей на помощь людям с синдромом Дауна.

Для участия доступны дистанции на 2 км, 5 км, 10 км, 21,1 км и детские старты на 500 м и 1000 м. Атлетов ждет живописная трасса в весеннем Измайловском парке, медаль финишера и фотографии каждому, а также розыгрыши ценных призов и подарки победителям.

Для людей с синдромом Дауна будет организован забег «НЕособенный старт»: 50 метров для малышей 0-5 лет и 500 метров для участников 6-17 лет. Вручать медали победителям и помогать с навигацией будут волонтеры с синдромом Дауна.

Кроме забега также состоится благотворительный инклюзивный праздник «Зеленое солнце», приуроченный ко Дню Защиты Детей. В рамках мероприятия пройдут: концерт детских творческих коллективов, фотовыставка «Какая разница», подготовленная ребятами с синдромом Дауна и выставка картин «Зеленое солнце».

Узнать подробности и зарегистрироваться можно на сайте забега. Следить за новостями организаторов можно на их странице ВКонтакте.