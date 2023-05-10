В Москве пройдет благотворительный забег «Спорт во благо» в поддержку людей с синдромом Дауна. Он состоится 20 мая

Теги Бег любительский спорт Благотворительность Забег Календарь стартов Здоровье

20 мая в Измайловском парке в Москве состоится забег «Спорт во благо», организованный благотворительным фондом «Синдром любви». Цель забега – собрать 1,5 миллиона рублей на помощь людям с синдромом Дауна.

Для участия доступны дистанции на 2 км, 5 км, 10 км, 21,1 км и детские старты на 500 м и 1000 м. Атлетов ждет живописная трасса в весеннем Измайловском парке, медаль финишера и фотографии каждому, а также розыгрыши ценных призов и подарки победителям. 

Для людей с синдромом Дауна будет организован забег «НЕособенный старт»: 50 метров для малышей 0-5 лет и 500 метров для участников 6-17 лет. Вручать медали победителям и помогать с навигацией будут волонтеры с синдромом Дауна.

Кроме забега также состоится благотворительный инклюзивный праздник «Зеленое солнце», приуроченный ко Дню Защиты Детей. В рамках мероприятия пройдут: концерт детских творческих коллективов, фотовыставка «Какая разница», подготовленная ребятами с синдромом Дауна и выставка картин «Зеленое солнце». 

Узнать подробности и зарегистрироваться можно на сайте забега. Следить за новостями организаторов можно на их странице ВКонтакте

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
сервисник
Эта новость много комментариев не наберёт, конечно! Всё-таки не политика, не фигурка и не футбол... Хочу пожелать тем, кто помогает и как-то причастен к этой работе улыбок, терпения и большого человеческого счастья!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Strong
Ето хорошая новость про забег. А вот ходу "БезсмертньІй полк" запретили. Почему? Как можно так относится к дедам-прадедам.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vlad Zakirov
Ответ Strong
Ето хорошая новость про забег. А вот ходу "БезсмертньІй полк" запретили. Почему? Как можно так относится к дедам-прадедам.
К ним всегда все власти так и относились 1 день цветочки, а 364 дня и "в хвост и гриву"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий